Элиссан Шандалович рассказал об эффективности мер господдержки в строительной отрасли Карели

В 2022 году в Карелии выросли объемы строительства частных и многоквартирных домов.

В минувшем году жители Карелии построили 1 704 дома общей площадью 176,4 тысячи квадратных метров, что на 10,3% больше, чем в 2021 году. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил председатель регионального Заксобрания Элиссан Шандалович.



Строительство велось либо за свой счет, либо с помощью кредитов. Всего, по данным Карелиястата, эта отрасль в республике выросла на 30,1%.



Кроме того, в 2022 году строители сдали на 422 квартиры больше, чем за аналогичный период прошлых 12 месяцев. Средний размер одной квартиры - 76 квадратных метров. Объем сданного в эксплуатацию жилья вырос почти по всей Карелии.



«Таким образом, строительный рынок республики даже на фоне санкционного давления не только выстоял, но и показал рост. Тогда как, по данным экспертов, многие регионы не имели такой динамики», - отметил Шандалович.



По его словам, в позитивных результатах Карелии ключевую роль сыграли меры поддержки строительной отрасли.



«В минувшем году крайне важно было быстро сориентироваться в условиях санкций и продолжать развитие, используя федеральные меры поддержки. К слову, некоторые меры, которые предложила наша республика, вошли в антикризисный план правительства России», - подчеркнул спикер карельского парламента.



В частности, это увеличение объема авансирования по госконтрактам до 50%, упрощение прохождения экологической и архитектурной экспертиз.