Реклама

Истории успеха. «РеаЛ РК»
30.12.2022 14:03
«Вся переломана»: пьяный водитель самосвала сбил девушку на тротуаре в Петрозаводске
Сегодня 13:01
Стало известно, кто пострадал в перевернувшемся на трассе в Карелии молоковозе (ФОТО)
05.01.2023 15:49
Эксперт рассказал, как избежать наледи на автомобиле
05.01.2023 22:25

Элиссан Шандалович рассказал об эффективности мер господдержки в строительной отрасли Карели

Новости. Общество
13:30, 06 Января 2023
фото: © Законодательное собрание Карелии

Новости партнеров

В 2022 году в Карелии выросли объемы строительства частных и многоквартирных домов.

В минувшем году жители Карелии построили 1 704 дома общей площадью 176,4 тысячи квадратных метров, что на 10,3% больше, чем в 2021 году. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил председатель регионального Заксобрания Элиссан Шандалович.

Строительство велось либо за свой счет, либо с помощью кредитов. Всего, по данным Карелиястата, эта отрасль в республике выросла на 30,1%.

Кроме того, в 2022 году строители сдали на 422 квартиры больше, чем за аналогичный период прошлых 12 месяцев. Средний размер одной квартиры - 76 квадратных метров. Объем сданного в эксплуатацию жилья вырос почти по всей Карелии.

«Таким образом, строительный рынок республики даже на фоне санкционного давления не только выстоял, но и показал рост. Тогда как, по данным экспертов, многие регионы не имели такой динамики», - отметил Шандалович.

По его словам, в позитивных результатах Карелии ключевую роль сыграли меры поддержки строительной отрасли.

«В минувшем году крайне важно было быстро сориентироваться в условиях санкций и продолжать развитие, используя федеральные меры поддержки. К слову, некоторые меры, которые предложила наша республика, вошли в антикризисный план правительства России», - подчеркнул спикер карельского парламента.

В частности, это увеличение объема авансирования по госконтрактам до 50%, упрощение прохождения экологической и архитектурной экспертиз.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.01.2023, 00:10
В Гидрометцентре предупредили об угрозе волн жары
02.01.2023, 11:53
«Зимы государь»: стало известно, когда в Карелию придут морозы до -28 градусов
03.01.2023, 20:25
Соцсети: маленькая девочка в Петрозаводске съехала на ватрушке в реку
02.01.2023, 14:44
Карелия под водой, похороны погибших, закрытые магазины, а также Парфенчиков и его Лена
03.01.2023, 00:10
Названа предельная доза крепкого алкоголя для мужчины
05.01.2023, 13:45
Финляндия не пустила более 3 тысяч человек через границу с Россией

Чтиво

27.12.2022 10:50
Уроки выживания
«Берёшь посох в руки и волшебство начинается»
Накануне Нового года Дед Мороз из Петрозаводска поделился своими советами по выживанию.
Зимние витамины
20.12.2022 15:59
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
12.12.2022 15:30
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.