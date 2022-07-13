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Элиссан Шандалович рассказал об основных законах, принятых парламентом Карелии в весеннюю сессию

Новости. Общество
13:20, 14 Июля 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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14 июля состоялось заключительное заседание весенней сессии парламента Карелии. О ее итогах журналистам рассказал Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.

По его словам, весенняя сессия проходила в особых условиях, которые связаны с колоссальным санкционным давлением на Россию. Законодательное Собрание Карелии сразу же инициировало совместные с правительством и профильными министерствами оперативные совещания, где обсуждались существующие проблемы, и вместе с Правительством и Главой Карелии вырабатывались решения для их преодоления.
«Всего с начала года депутатский корпус принял более 70 законов. В первую очередь, мы были сосредоточены на принятии решений, направленных на поддержку жителей, экономики и социальной сферы», — отметил Элиссан Шандалович.

Среди на наиболее значимых парламентарий выделил закон о снижении налога для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших от санкций и применяющих упрощенную систему налогообложения, выделение дополнительных средств на поддержку малого и среднего бизнеса, а также промышленных предприятий Карелии.

«У нас был хороший опыт работы во время ковида, когда были экономические проблемы, но благодаря совместной работе нам удалось их решить. Сейчас мы понимаем, как наиболее эффективно работать над такими задачами», — отметил спикер парламента.

Традиционно большое внимание депутаты уделяют поддержке граждан, в том числе семьям с детьми. До 2024 года продлена программа регионального материнского капитала и предоставлена возможностьмногодетным семьям направлять эти средства на догазификацию собственного дома.
«Еще одно важное решение — по инициативе Главы Республики для многодетных семей предусмотрена денежная выплата в размере 400 тыс. рублей взамен предоставления им бесплатного земельного участка в собственность. Средства можно направить на первоначальный взнос по ипотеке или погашение основного долга ипотечного кредита. Семьи сами будут выбирать — получать бесплатный земельный участок или деньги на ипотеку», — отметил парламентарий.
Законодательное Собрание Карелии также внесло изменения в закон о бесплатных земельных участках для специалистов на селе. В него включены педагоги дополнительного образования.

Как отметил Элиссан Шандалович, депутатский корпус активно работал над бюджетом. Изменения вносились трижды. Расходная часть бюджета с начала года увеличилась с 70,1 до 81,2 млрд рублей, то есть более чем на 11 млрд рублей. Средства предусмотрены, в частности, на поддержку экономики, рынка труда, здравоохранения, образования и социальной защиты.

«И сегодня мы видим, что по многим параметрам Республике Карелия не просто удалось стабилизировать ситуацию, несмотря на санкционное давление, мы продолжаем активно развиваться, и наш бюджет это наглядно демонстрирует», — подчеркнул Элиссан Шандалович.

«Сегодняшнее заседание было итоговым в весеннюю сессию. Но парламентские каникулы — понятие весьма условное. Уже на следующей неделе продолжат работу профильные комитеты, мы рассмотрим ряд важных вопросов, а если потребуется собрать заседание Законодательного Собрания для принятия очень важных и нужных решений, то мы оперативно это сделаем», — заключил Председатель парламента.

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