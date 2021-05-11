Элиссан Шандалович: «Результат наших совместных усилий должна почувствовать каждая карельская семья!»

Секретарь карельского регионального отделения партии «Единая Россия» пригласил общественность Карелии принять участие в подготовке законопроектов о дополнительной социальной поддержке жителей Севера.

Уважаемые жители Карелии! Дорогие земляки! В сентябре нас с вами ждут выборы депутатов Госдумы. Руководители ветеранских организаций республики предложили мне принять участие в предстоящей избирательной кампании, чтобы побороться за возможность представлять интересы жителей Карелии на федеральном уровне.

Я благодарен за оказанное мне доверие, а также за те теплые слова и напутствия, которые прозвучали от людей, поддержавших мое выдвижение.

Спасибо за вашу веру в меня и мое искреннее желание помочь Карелии.

Сейчас пришло время поговорить о том, чего ждут жители нашей республики от своего нового представителя в Государственной Думе.

Вы знаете, что большую часть своей жизни я посвятил медицине Карелии. Работая главным врачом Медвежьегорской больницы, а позднее Республиканской больницы имени Баранова, я всегда стремился сделать так, чтобы каждому жителю республики была доступна качественная медицинская помощь.

Как депутат и председатель Законодательного собрания республики своим приоритетом всегда считал и считаю решение тех вопросов, которые больше всего волнуют людей. При поддержке партии «Единая Россия» нам удалось принять немало важных и востребованных законов, в том числе дополнительные меры поддержки больных диабетом, региональный закон о безвозмездном выделении земли многодетным семьям, продление региональной программы материнского капитала. Сделано немало.

Но нужно сделать ещё больше.

Все мы знаем, что жить на Севере непросто. У нас суровые условия жизни. В Карелии сложный климат и достаточно высокие расходы. К сожалению, в последние десятилетия мы с вами могли наблюдать, как люди продолжали уезжать из северных территорий страны, в том числе и из нашей республики в другие регионы.

Если мы хотим исправить эту ситуацию, нам нужно обратить внимание на условия жизни северян.

Наш Русский Север — это форпост Российской Федерации. Государство вкладывает в его развитие серьезные ресурсы. Если мы хотим добиться реализации важнейших экономических и инфраструктурных проектов страны по развитию Арктики и Северных территорий, мы обязаны повысить привлекательность жизни на Севере.

Наша задача сделать всё, чтобы жить на Севере было престижно и комфортно.

Чтобы вернуть людей на Север, необходимо разработать ряд законодательных инициатив, направленных на принятие дополнительных мер социальной поддержки жителей Севера.

Уже сегодня нужно подумать о том, с какими идеями и предложениями мы с вами придем в Государственную Думу.

На мой взгляд, в первую очередь речь должна идти о дополнительных льготах, которые позволят поддержать здоровье наших земляков.

Я убежден, что на государственном уровне должна быть разработана и принята программа развития северной медицины, которая бы учитывала специфику жизни в нашем регионе.

Кроме того, средства государственного бюджета должны предусматривать возможность компенсации платных медицинских обследований, затрат на посещение физкультурных центров и бассейнов, оплаты санаторно-курортных и туристических путевок.

В связи с сокращением количества загородных лагерей отдыха необходима отдельная программа «Дети Севера», направленная на отдых и оздоровление детей.

Предлагаю всем вместе принять участие в работе над законопроектами о мерах социальной поддержки жителей Севера. Рассчитываю, что к ней подключатся не только специалисты, но и представители общественности.

Обсудить наши с вами идеи мы сможем на круглом столе «Карелия для людей: северная законодательная инициатива», который будет проведен в конце мая.

Выборы депутата Государственной Думы должны стать нашей совместной большой работой над законопроектами, которые сделают более доступной систему здравоохранения, обеспечат доступ к чистой воде, гарантируют право на дополнительные социальные льготы. Результат таких законов и наших общих усилий должна почувствовать каждая карельская семья.

Надеюсь на вашу поддержку и участие в общей работе.