Элиссан Шандалович считает, что для подключения к газу нужно использовать региональный маткапитал

Глава Карелии Артур Парфенчиков ранее поддержал идею направления регионального маткапитала на подключение частных домов к газу, сообщил спикер Заксобрания Элиссан Шандалович.

Как отметил парламентарий на заседании Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ, в рамках государственной программы собственники частных домовладений могут подать заявку на подключение к сетям газораспределения в уже газифицированных населенных пунктах. Все работы, которые проходят именно до границы участка, для заявителя бесплатны. Собственнику домовладения нужно оплатить подключение к газовым сетям только внутри самого участка, а также купить необходимое внутридомовое газовое оборудование. По некоторым подсчетам, эта сумма достигает 100 тыс. рублей и выше. Малообеспеченные семьи Карелии могут получить 80% компенсации за проведение работ по газификации внутри домового хозяйства.

«Но, уверен, что ускорить темпы газификации можно, если расширить круг получателей этой льготы. Накануне мы обсуждали эту тему с председателем комитета Леонидом Владимировичем Лиминчуком и сошлись во мнении, что большим подспорьем, например, для многодетных семей, проживающих в частном секторе, мог бы стать региональный маткапитал, размер которого Карелии составляет 105 тыс. рублей. Насколько мне известно, такое предложение поддерживает Глава республики Артур Олегович Парфенчиков», — написал Элиссан Шандалович на своей странице «ВКонтакте» по итогам заседания.

«Кроме того, почему бы для этих целей не использовать возможности и федерального материнского капитала? Предложил коллегам подготовить соответствующее обращение в Госдуму и Правительство РФ», — отметил парламентарий.