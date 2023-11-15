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Элиссан Шандалович: старинная деревня в Карелии обретет новую жизнь

Новости. Общество
16:55, 16 Ноября 2023
фото: © Законодательное собрание РК

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Жители и муниципальные власти Медвежьегорского района обратились в Законодательное Собрание с просьбой о возвращении деревне официального статуса.

Сегодня, 16 ноября, на заседании Законодательного Собрания Карелии депутаты приняли решение об образовании населенного пункта - деревни Кумса Губа в Пиндушском городском поселении Медвежьегорского района. 

Ранее местные жители и муниципальные власти обратились в Законодательное Собрание с просьбой о возвращении территории официального статуса населенного пункта. Правительство Карелии также поддержало инициативу.

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович отметил, что первые упоминания старинной деревни в писцовых книгах датируются концом XV века. Ее жители занимались рыболовством и сельским хозяйством. В советское время в Кумса Губе был колхоз и детский сад, однако после 60-х годов прошлого века из-за укрупнения населенных пунктов и отсутствия электричества большинство жителей уехали. В 1984 году деревню упразднили. Сегодня здесь насчитывается 37 земельных участков и 15 домов.

«Создание нового населенного пункта – это действительно радостное событие. Оно говорит о том, что люди возвращаются к истокам, возвращаются в свои деревни, строят дома, а значит в деревне будет жизнь», - Элиссан Шандалович.
Образование населенного пункта необходимо для присвоения адресов объектам недвижимости, создания инфраструктуры для жизни людей, регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участия в региональных программах по благоустройству территорий и др.

Спикер парламента также добавил, что в 2017 году депутаты Законодательного Собрания поддержали восстановление деревень Сибово, Кондобережская и Усть-Яндома в Медвежьегорском районе республики.

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