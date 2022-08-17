Элиссан Шандалович успокоил жителей приграничных территорий Карелии в связи с расширением НАТО

Усиление мер безопасности в Карелии на фоне вступления Финляндии в НАТО не приведет к закрытию приграничных территорий.

Об этом сообщил журналистам спикер парламента республики Элиссан Шандалович.

Он участвовал в работе секции форума «Карелия, вперед!», на которой обсуждались возможные последствия вступления в НАТО Финляндии и Швеции. Спикеру парламента задали вопрос о возможных планах по введению специальных мер безопасности, включая закрытый режим посещения на приграничных территориях республики. От этого могут пострадать отрасли бизнеса, особенно связанные с туризмом. По словам журналиста, это тревожит местных жителей.

«Я хотел бы успокоить жителей приграничных территорий и туристов: мы ни от кого не собираемся отгораживаться, не собираемся строить заборы. Если говорить о туризме, то мы активно занимаемся развитием данной сферы. В Карелии работают механизмы поддержки предпринимателей в области туризма, привлекаются федеральные средства», — ответил Элиссан Шандалович.

По словам парламентария, республика, участвуя в конкурсах Федерального агентства по туризму, получила 108,5 млн рублей, которые на условиях софинансирования были распределены между карельскими предпринимателями, в том числе работающими на приграничных территориях.

«Мы эту отрасль будем продолжать активно развивать и всячески поддерживать, так как это наше конкурентное преимущество и новые рабочие места. Привлечение 108,5 млн рублей позволит создать более 100 новых рабочих мест в сфере туризма», — отметил Элиссан Шандалович.

«Карелия открыта для гостей, Карелия открыта для бизнеса», — подчеркнул председатель парламента.