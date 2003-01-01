Элиссан Шандалович: В Карелии «Матери–героини» получат по одному миллиону

Один миллион рублей будут выплачивать в Карелии женщинам, удостоенным звания «Мать – героиня».

Сегодня такой закон приняли депутаты на заседании Законодательного Собрания республики.

Законопроект о материальном поощрении женщин, родивших и воспитавших десять и более детей, в парламент внес прокурор республики Дмитрий Харченков.

«Поддержка материнства и детства — одна из важнейших задач. И мы благодарны прокурору Карелии Дмитрию Николаевичу Харченкову за эту инициативу. Принятый закон предусматривает единовременную выплату в один миллион рублей женщинам, которым присуждено государственное звание „Мать-героиня“. У нас в Карелии его носят две женщины: это Лидия Барташевич из Костомукши, у которой восемь дочерей и два сына, и мама двенадцати детей Людмила Филиппова из села Ведлозеро», — сказал Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.

Согласно принятому закону, право на единовременную выплату имеют женщины с российским гражданством, постоянно проживающие в Карелии, родившие и воспитавшие десять и более детей, также являющихся гражданами России.

«Мы понимаем, что рождение десяти и более детей, их воспитание — это большой подвиг и огромный труд. Мы и дальше будем делать всё необходимое для укрепления поддержки таких женщин, социальной защищённости многодетных семей», — подчеркнул Элиссан Шандалович.

Звание «Мать-героиня» было возрождено в 2022 году по поручению Президента РФ и относится к высшим званиям страны наравне со званием Героя Российской Федерации и званием Героя Труда Российской Федерации. Для его получения необходимо родить и воспитать 10 и более детей. При этом учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества и его интересов, при исполнении воинского, служебного и гражданского долга, а также в результате террористических и чрезвычайных ситуаций, умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.