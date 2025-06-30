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Элиссан Шандалович: в Карелии расширят правовую защиту многодетных семей

Новости. Общество
15:25, 10 Июля 2025
фото: © Adobe Stock

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Спикер парламента Карелии рассказал о законопроекте, который расширит право на бесплатную юридическую помощь многодетных семей.

Как сообщил Элиссан Шандалович  на своей странице в соцсети, семьи, имеющие трёх и более детей до 18 или 23 лет при условии их очного обучения, смогут за счет государства защитить свои права по всем вопросам оказания бесплатной юридической помощи.. Это касается, например, вопросов жилья, назначения и перерасчета пенсий и пособий, субсидий, незаконного увольнения и восстановления на работе, защиты прав потребителей, установления отцовства и материнства, компенсации морального вреда и других.

Ранее, уточнил председатель Законодательного Собрания, многодетные семьи республики могли обращаться в Государственное юридическое бюро Карелии за помощью только по вопросам защиты прав и законных интересов детей.

«Уверен, что депутаты Законодательного Собрания поддержат инициативу, и уже в ближайшее время многодетные семьи Карелии смогут получить дополнительную правовую защиту», - отметил Элиссан Шандалович.

Парламентарий добавил, что в Карелии уже действует система бесплатной юридической помощи для ветеранов, участников специальной военной операции и членов их семей, инвалидов, малоимущих и других льготных категорий. За прошлый год помощь здесь получили 5 тысяч граждан.

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