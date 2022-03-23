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Элиссан Шандалович: В Карелии снижены налоги для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших от санкций

Новости. Общество
11:36, 24 Марта 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Депутаты Законодательного Собрания Карелии в ходе сегодняшнего заседания приняли изменения в региональное законодательство, которые направлены на защиту экономики в условиях санкций.

Как отметил спикер парламента республики Элиссан Шандалович, Законодательное Собрание активно включилось в работу по выработке мер по поддержке экономики и граждан. Она ведется на парламентских площадках в рамках заседаний комитетов и оперативных совещаний. Представители депутатского корпуса также принимают участие в работе регионального штаба при Главе республики по регулированию вопросов экономики и финансов в условиях внешних санкций.

«Результатом нашей работы являются законопроекты, которые включены сегодня в повестку заседания. До минимальных значений снижается налоговая ставка для предприятий лесозаготовки, строительства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающего производства, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Это инициатива Главы Карелии Артура Олеговича Парфенчикова», — сказал Элиссан Шандалович

Для тех, кто платит налог с доходов, ставка снизится с 6% до 1%, а по схеме «Доходы минус расходы» — с 12,5% до 5%.

Работа по введению налоговых преференций в других отраслях ведется совместно с Правительством Карелии.

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