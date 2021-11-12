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Элиссан Шандалович: В новый финансовый год Карелия входит с рекордной суммой доходов

Новости. Общество
12:51, 09 Декабря 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Депутаты Законодательного Собрания на заседании 9 декабря рассмотрели в третьем, окончательном чтении проект закона «О бюджете Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В следующем году доходы бюджета запланированы в объёме 71,2 млрд рублей, расходы – 70,1 млрд рублей.

«Сегодня мы приняли бюджет Республики Карелия на 2022 и последующие два года. Подчеркну, что в новый финансовый год республика входит с рекордно высокой суммой доходов – более 70 миллиардов рублей, - отметил спикер Законодательного Собрания Элиссан Шандалович. - Все мы знаем, каким испытанием стала пандемия не только для медицины, социальной сферы, но и для экономики. Но нам удалось не только выстоять, но и придать развитие экономике нашей республики, о чем наглядно говорят цифры бюджета».

До 42 млрд рублей, или на 16%, прогнозируется рост собственных налоговых и неналоговых доходов. Основными бюджетообразующими источниками являются налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц и акцизы.

Бюджет 2022 года имеет социальную направленность - почти 70% расходов идут на образование, здравоохранение, культуры, соцзащиту и другие важные направления. Предусмотрены необходимые средства на исполнение всех социальных обязательств республики.

Со следующего года по предложению руководителя региона в Карелии заработает новая мера поддержки - единовременная выплата на строительство дома. Многодетные семьи смогут возместить 100 тысяч рублей за приобретенные стройматериалы, для остальных категории сумма составит – 50 тысяч рублей. Единовременная денежная выплата из бюджета Карелии будет предоставляться жителям республики, которые с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 уведомили органы местного самоуправления о строительстве дома и зарегистрировали объект недвижимости площадью не менее 70 кв. м с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года.

На поддержку местных бюджетов будет направлено 1,3 млрд рублей, что выше уровня 2021 года. На выполнение инвестиционной программы – более 10 млрд рублей.

По инициативе Главы Карелии Артура Парфенчикова, в частности, 250 млн рублей направлено на поддержку сельского и рыбного хозяйства, 349 млн рублей – на субсидии предпринимателям и частичное возмещение затрат на приобретение техники и оборудования для реализации инвестпроектов, 84 млн рублей – на мероприятия в сфере образования и спорта, 45 млн рублей – на организацию железнодорожного сообщения на севере республики, 20 млн рублей - на завершение оснащения операционного блока травматологического отделения Республиканской больницы им. В.А. Баранова.

Также ранее были поддержаны поправки депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия. Так, 183 млн рублей выделены на объекты Адресной инвестиционной программы: школа в п. Деревянка, поликлиника в микрорайоне Кукковка г. Петрозаводска и новый больничный комплекс в Лахденпохье, бассейн в Медвежьегорске. Кроме этого, 28,8 млн рублей предусмотрены на модернизацию совхозов «Ведлозерский» и «Толвуйский». По инициативе депутатов 9,6 млн рублей выделены на оплату подключения к сети «Интернет» социально значимых объектов в районах Карелии.

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