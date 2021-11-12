Элиссан Шандалович: важно сохранить положительные тенденции развития Карелии

Положительные изменения происходят как в экономике, так и в социальной сфере республики, но впереди много серьезной работы, заявил спикер парламента Элиссан Шандалович.

Напомним, сегодня на заседании Законодательного собрания глава Карелии Артур Парфенчиков кратко подвел итоги совместной деятельности за год. В качестве ключевого результата уходящего года он отметил сохранение позитивной динамики социально-экономического развития республики.



«Вы верно отметили, что наши успехи и победы — это общее достижение всех людей, которые живут на карельской земле. Действительно, очень много сделано, и это касается как экономики, так и социальной сферы. Но впереди еще много серьезной работы», — сказал Элиссан Шандалович, обращаясь к руководителю региона.



По словам спикера парламента, новый созыв Законодательного собрания Республики Карелия, который приступил к своим обязанностям меньше трех месяцев назад, принял порядка 50 законов.



«Это работа была бы невозможной без конструктивного взаимодействия депутатского корпуса с Вами, Артур Олегович, и с Правительством Карелии. При этом мы опирались на наказы наших земляков и чувствовали их поддержку, — отметил Элиссан Шандалович. — У нас сложились хорошие, деловые отношения, и вся наша командная работа направлена на главную цель — развитие Карелии и улучшение жизни жителей республики».



Председатель Законодательного собрания также акцентировал внимание на том, что в новый финансовый год Республика Карелия входит с рекордными показателями расходов и доходов бюджета — более 70 млрд рублей.



«А это значит, что перед нами стоят серьезные, масштабные задачи. И очень важно сохранять положительные тенденции развития и дальше. Я глубоко убежден, что такой сплоченной командой у нас обязательно все получится», — сказал Элиссан Шандалович.