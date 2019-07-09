Элиссан Шандалович войдет в рабочую группу по реформированию лесной отрасли при Совете Федерации

Председатель Законодательного собрания Республики Карелии Элиссан Шандалович войдет в рабочую группу при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, которая займется вопросами реформирования лесной отрасли.

Ранее в карельский парламент поступило письмо зампредседателя Совета Федерации Юрия Воробьева, в котором сообщается, что по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко начата работа по подготовке первоочередных мер, направленных на реформирование лесной отрасли. Для этого формируется рабочая группа. Юрий Воробьев пригласил спикера карельского парламента войти в состав ее участников.

Элиссан Шандалович отметил, что для Карелии как лесного региона задачи совершенствования лесного законодательства для сохранения лесов, повышения эффективности многоцелевого лесопользования и доходности лесного хозяйства, достижения устойчивого производства лесопромышленной продукции являются крайне актуальными.

В Карелии леса и лесопользование играют значительную роль в экономике республики и жизни населения. Большое количество карельских деревень и поселков целиком зависит от использования лесных ресурсов. Тем важнее для Карелии то, насколько рационально и эффективно используется лесной потенциал, что ожидает леса в будущем.

Вместе с тем, по словам спикера парламента, существующие в лесной отрасли России проблемы, связанные с незаконным лесопользованием, недостаточной эффективностью контроля за использованием лесов, сложностями с обеспечением высокого уровня охраны лесов от пожаров, а также своевременного восстановления лесных площадей и некоторые другие, характерны, к сожалению, и для Карелии.

Спикер парламента также выразил уверенность, что создаваемая рабочая группа станет действенной площадкой для выработки предложений по совершенствованию лесного законодательства, повышению эффективности использования лесов и вклада лесного комплекса в социально-экономическое развитие России. "Со своей стороны Законодательное собрание готово принять активное участие в ее деятельности, опираясь на богатый опыт специалистов лесной отрасли республики, ученых Института леса Карельского научного центра РАН и общественности", - добавил Элиссан Шандалович.