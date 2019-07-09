Подписаться
Новости. Политика
10:02, 09 Июля 2019
фото: ЗС РК

Элиссан Шандалович войдет в рабочую группу по реформированию лесной отрасли при Совете Федерации

Загрузка...

Председатель Законодательного собрания Республики Карелии Элиссан Шандалович войдет в рабочую группу при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, которая займется вопросами реформирования лесной отрасли.

Ранее в карельский парламент поступило письмо зампредседателя Совета Федерации Юрия Воробьева, в котором сообщается, что по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко начата работа по подготовке первоочередных мер, направленных на реформирование лесной отрасли. Для этого формируется рабочая группа. Юрий Воробьев пригласил спикера карельского парламента войти в состав ее участников.

Элиссан Шандалович отметил, что для Карелии как лесного региона задачи совершенствования лесного законодательства для сохранения лесов, повышения эффективности многоцелевого лесопользования и доходности лесного хозяйства, достижения устойчивого производства лесопромышленной продукции являются крайне актуальными.

В Карелии леса и лесопользование играют значительную роль в экономике республики и жизни населения. Большое количество карельских деревень и поселков целиком зависит от использования лесных ресурсов. Тем важнее для Карелии то, насколько рационально и эффективно используется лесной потенциал, что ожидает леса в будущем.

Вместе с тем, по словам спикера парламента, существующие в лесной отрасли России проблемы, связанные с незаконным лесопользованием, недостаточной эффективностью контроля за использованием лесов, сложностями с обеспечением высокого уровня охраны лесов от пожаров, а также своевременного восстановления лесных площадей и некоторые другие, характерны, к сожалению, и для Карелии.

Спикер парламента также выразил уверенность, что создаваемая рабочая группа станет действенной площадкой для выработки предложений по совершенствованию лесного законодательства, повышению эффективности использования лесов и вклада лесного комплекса в социально-экономическое развитие России. "Со своей стороны Законодательное собрание готово принять активное участие в ее деятельности, опираясь на богатый опыт специалистов лесной отрасли республики, ученых Института леса Карельского научного центра РАН и общественности", - добавил Элиссан Шандалович.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.07.2019, 16:00
Облако в дырявых штанах
02.07.2019, 11:25
ФОТО: Петрозаводск после дождя "поплыл"
05.07.2019, 09:15
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак
08.07.2019, 14:11
Тепло в Карелию вернется не скоро
03.07.2019, 10:43
Водителю, сбившему лося под Петрозаводском, грозит лишение прав
08.07.2019, 15:56
ФОТО: Сильный ливень "затопил" улицы Петрозаводска

Аналитика

08.07.2019 13:39
Капитал
Сто тысяч бедных на границе с Евросоюзом 14
Уровень бедности населения в Карелии – один из самых кричащих на Северо-Западе страны.
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак 6
05.07.2019 09:15
Смотровой площадке в Петрозаводске вернут исторический облик 9
04.07.2019 13:31
Облако в дырявых штанах 10
03.07.2019 16:00
Суд Петрозаводска озадачился "национальным вопросом" 4
03.07.2019 14:56
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:22
Без политики
Стальные нервы, железная воля, золотые руки…
Значения этих выражений могут приобрести совершенно неожиданный смысл.
Когда в России вернется публичная политика? 4
08.07.2019 12:32
Минсельхоз собрался по грибы 4
04.07.2019 14:04
Про свободу и "колбасу" 3
03.07.2019 12:35
архив чтиво

Медиа

Парад семьи-2019 на набережной Петрозаводска
08.07.2019 15:13
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»