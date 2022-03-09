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Элиссан Шандалович: Возвращение Крыма — историческая справедливость

Новости. Общество
14:38, 18 Марта 2022
фото: © Артем Геодакян / ТАСС

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Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович поздравил жителей Карелии с годовщиной присоединения Крыма.

«Ровно восемь лет назад, 18 марта 2014 года, свершилось долгожданное событие, значимость которого невозможно переоценить — в Георгиевском зале Кремля был подписан межгосударственный договор, согласно которому Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации. Таким образом, была восстановлена историческая справедливость. Мы снова стали одним народом, одной страны! Поздравляю Вас с этим великим событием!», — написал Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети.

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