Элиссан Шандалович: Вступление Финляндии в НАТО должно подстегнуть нас к решительным действиям по модернизации инфраструктуры

Сегодня, 5 июля, планируется подписание протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Страны войдут в альянс после ратификации этих документов всеми странами-участницами, сообщил «ВКонтакте» спикер Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович.

«А между тем, многие жители Карелии, наверняка, слышали о предложении мэра финской Лаппеенранты Киммо Ярва разместить в этом живописном туристическом городе военную базу НАТО (к слову, от российской границы всего 23 км и 70 км от карельского участка). Господин Ярва уверен, что это создаст чувство безопасности у граждан. Но так ли это? На мой же взгляд, это только усугубит и без того напряженную внешнеполитическую ситуацию», — отметил Элиссан Шандалович.

«В свою очередь, столь „уверенные“ шаги наших соседей по поводу вхождения в военный альянс должны и нас подстегнуть к решительным действиям по модернизации нашей инфраструктуры. Напомню, ранее мы говорили об этом в Совете законодателей России, и наше предложение было поддержано. Сейчас речь идет о разработке отдельной программы социально-экономического развития приграничных территорий. Ожидается, что этот чрезвычайно важный для Карелии вопрос будет обсуждаться 13 июля на заседании сразу трех комитетов Совета Федерации», — написал спикер Законодательного Собрания Республики Карелия.