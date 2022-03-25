Элиссан Шандалович: Заксобрание готово оперативно принять изменения в бюджет, чтобы помочь сельхозпредприятиям Карелии

В Олонце состоялось совещание сельскохозяйственных товаропроизводителей Карелии.

В мероприятии, которое провел Глава Карелии Артур Парфенчиков, приняли участие Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович, руководитель парламентского Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Марина Гуменникова, депутат Юрий Васильев, представители сельхозпредприятий республики.



Как было отмечено, в бюджете Карелии на 2022 год на господдержку агропромышленного комплекса предусмотрено 850 млн рублей, в том числе в феврале Законодательное Собрание дополнительно выделило 226 млн рублей.





В связи с ростом цен на удобрения, топливо, оборудование, семена у карельских сельхозпредприятий появилась дополнительная финансовая потребность и запрос на новые меры поддержки. Например, по предварительным оценкам Минсельхоза, на полноценное проведение посевной требуется еще 40 млн рублей.



«Законодательное Собрание республики готово рассмотреть и оперативно принять изменения в бюджет, чтобы оказать помощь аграриям Карелии», — отметил спикер парламента Элиссан Шандалович.





По словам Марины Гуменниковой, все карельские сельхозпредприятия и фермерские хозяйства готовы к проведению работ в весенне-летний период. «Практически в полном объеме они оснащены необходимым оборудованием, техникой и посевным материалом. Часть закупили заранее. Стартовые позиции к началу посевной хорошие.

В ходе совещания прозвучали предложения о дополнительных мерах поддержки агропрома, например, о возможности субсидирования части затрат на приобретение комбикормов в течение года или выделения госпомощи на приобретение техники отечественного производства, некоторые предложения касались налоговых льгот. Важно, что Глава республики тут же дал поручение кабинету министров рассмотреть возможности оказания помощи сельхозпроизводителям», — сказала Марина Гуменникова.