Подписаться
Новости. Общество
11:52, 19 Ноября 2019
фото: pixabay.com / Fotorech

Элитное авто за 2,7 млн рублей закупают власти Карелии

Загрузка...

Управление делами правительства республики намерено приобрести легковой автомобиль за 2,7 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Центр организации закупок республики Карелия и мониторинга в сфере экономики разместил информацию о закупке легкового автомобиля по максимальной цене 2 млн 799 тыс. рублей. Источником финансирования является бюджет Карелии.

Заказчиком закупки выступает управление делами правительства республики. Поставка авто должна быть произведена до 20 декабря этого года.

О технических характеристиках закупаемого автомобиля читайте на сайте "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
18.11.2019, 11:58
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
18.11.2019, 12:18
Студент из Карелии испытал на себе "прелести" финского училища
14.11.2019, 13:19
Жительница Карелии показала пародию на мэра города, не справляющегося со снегопадом (ВИДЕО)

Аналитика

18.11.2019 13:45
Обществоведение
"Мама, не плачь" 2
В Питкярантском городском суде вынесен приговор 19-летнему Андрею Жильцову, обвиняемому "в причинении смерти" трем друзьям на Ладожском озере 19 июня 2017 года.
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища 12
18.11.2019 11:58
Умный Петрозаводск с Ириной Мирошник 10
18.11.2019 09:08
"Держим курс на природу"
15.11.2019 16:52
"Эта палка стрелять может" 13
15.11.2019 12:38
Вся аналитика

Медиа

Стоп-кадр на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
15.11.2019 16:07
все фото и видео

Опрос

Напугал ли вас "Сегежский мор"?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»