Элитное авто за 2,7 млн рублей закупают власти Карелии

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Управление делами правительства республики намерено приобрести легковой автомобиль за 2,7 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.
Центр организации закупок республики Карелия и мониторинга в сфере экономики разместил информацию о закупке легкового автомобиля по максимальной цене 2 млн 799 тыс. рублей. Источником финансирования является бюджет Карелии.
Заказчиком закупки выступает управление делами правительства республики. Поставка авто должна быть произведена до 20 декабря этого года.
О технических характеристиках закупаемого автомобиля читайте на сайте "Вести Карелии".
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