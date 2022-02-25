Элитный коньяк стал добычей молодого рецидивиста из Карелии

Житель Питкяранты стал фигурантом четырёх уголовных дел, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкяранты обратился местный житель — проходя ночью мимо одного из магазинов города, он заметил, что входная дверь открыта. Полицейские на месте зафиксировали пропажу из кассы 5 тысяч рублей.

В это же время сигнализация сработала в соседнем магазине. По словам владельца заведения, неизвестный через подвал проник в торговый зал, где взял выручку, а также бутылку элитного коньяка и две пачки сигарет. Ущерб составил более 6 тысяч рублей.

Полицейские выяснили причастного к кражам — им оказался ранее судимый 19-летний местный житель. Подозреваемый признался во всех преступлениях, рассказав, что коньяк он выпил, а часть денег потратил. Кроме того, молодой человек оказался причастен еще к двум кражам.

В настоящее время возбуждены уголовные дела, фигурант взят под стражу. Расследование продолжается.