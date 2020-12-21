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Ёлочные новогодние базары откроются в Петрозаводске на этой неделе

Новости. Общество
07:25, 22 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
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Администрация Петрозаводска сообщает, что новогоднюю ель можно будет приобрести в восьми точках города.

С 23 декабря в карельской столице откроются ёлочные базары, информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

В этом году торговые объекты будут работать до 31 декабря и расположатся по следующим адресам: улица Антикайнена у дома № 29; Лососинское шоссе у дома № 25; улица Древлянка у дома № 18; улица Маршала Мерецкова у дома № 4; проспект Александра Невского у дома № 40; Октябрьский проспект у дома № 53; улица Чапаева у дома № 47; улица Генерала Фролова вблизи дома № 10.

Также сообщается, что с 24 по 31 декабря желающие смогут приобрести новогодние елки и хвойные лапки на Рождественской ярмарке на площади Кирова.

Ранее сообщалось, что трехметровый медведь в цветах карельского флага поселится под главной елкой Петрозаводска.

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