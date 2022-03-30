Эмиграция «айтишников» может ударить по интернет-сервисам в Карелии

Проблемы в сфере предоставления интернет-услуг в Карелии могут возникнуть в результате кадрового оттока квалифицированных специалистов.

Такое мнение в интервью «Столице на Онего» высказал директор по связям с общественностью компании «Ситилинк» Илья Тимин.

Он оценил влияние на отрасль западаных санкций.

По мнению Тимина, освободившиеся в результате ухода иностранных компаний ниши в сервисах можно занять отечественным продуктом, однако для этого надо не растерять кадры.

«Развитие технологий может сократиться, если уедут все специалисты — все профессионалы, любители IT; студенты, которые учатся. Пока у нас есть кадры внутри страны, которые не уехали, соответственно, индустрии особо ничего не угрожает. Конечно же, те международные проекты, которые могли развиваться и которые свернулись, будут тормозить индустрию. Но, в целом, иногда закрытие, блокировка каких-то ресурсов позволяет развиваться сервисам, которые были на уровне стартапов и не знали, как им развиться, потому что рынок уже был сформирован. То есть, может быть, в сферу каких-то закрытых сервисов будут приходить новые сервисы», — заявил Тимин.

Что ждет сферу интернет-услуг в ближайшем будущем, читайте в статье «Угрожают ли санкции интернету в Карелии».