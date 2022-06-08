«Эмоции, конечно, невероятные» - самые яркие моменты песенного праздника в Петрозаводске (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В Петрозаводске на площади Кирова состоялся грандиозный песенный праздник, в котором участвовали около двух тысяч человек.
«Сегодня на площади Кирова можно было почувствовать потрясающее единение! - поделился впечатлениями мэр Петрозаводска Владимир Любарский. - Когда две тысячи артистов поют гимн России или «Крылатые качели», а им подпевают тысячи горожан – это удивительно!
В такие моменты понимаешь, что все мы – одно целое. Все мы – одна страна! Думаю, именно так и нужно отмечать День России! Две тысячи хористов – профессионалов и совсем юных, 80 хоров из России и Беларуси, сводный национальный оркестр!».
Праздник начали с гимнов России и Карелии. Спели все вместе – и хористы, и зрители. К исполнению присоединился глава республики Артур Парфенчиков.
«Эмоции, конечно, невероятные и от процесса, и от возможности петь вместе, плечом к плечу! - рассказал Артур Парфенчиков. - Звучат песни на вепссском, карельском, белорусском и русском языках.
Огромным сводным хором управляет целая команда известных дирижеров республики - Николай Маташин, Ирина Белковская, Алексей Умнов, Елена Магницкая, Анастасия Попова, Александр Гореванов, Светлана Архипова и Екатерина Неймеровец».
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