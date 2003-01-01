«Эмоции зашкаливали»: оператор машинного доения из Мегреги поделилась впечатлениями от участия в профконкурсе

Серебряный призёр состязаний Наталья Светлова рассказала «Столице на Онего», как проходили испытания в Суздале.

Сотрудница олонецкого АО «Племсовхоз «Мегрега» Наталья Светлова, занявшая второе место на XXIX Всероссийском конкурсе операторов машинного доения в городе Суздале Владимирской области, рассказала «Столице на Онего» о впечатлениях от участия в этом состязании.

— Эмоции зашкаливали! Мне всё понравилось, если получится, то через два года поедем туда снова. Общение отличное, конкурсанты сильные, — поделилась она.

По словам победительницы, главное отличие машинного доения от ручного состоит в том, что при таком способе забора молока отсутствует возможность установления тесного контакта с животным, однако сам процесс становится значительно быстрее и проще.

— Корову нужно доить ежедневно в одно и то же время. Доильные стаканы надеваются на соски только тогда, когда выполнены все подготовительные операции, а корова припустила молоко. В среднем процедура длится около 4-5 минут, после чего необходимо немедленно снять аппарат, — объяснила она суть машинного доения.

Единственной загадкой остался вопрос, на что Наталья планирует потратить выигранные 200 тысяч рублей.

— Насчёт денег мы ещё не решили, — ответила девушка.

Напомним, участие в конкурсе приняли 58 специалистов из 40 регионов России. Жительница Олонецкого района заняла второе место в номинации «Женщины со стажем работы в профессии до восьми лет». До этого лучшим в Карелии считался результат, достигнутый в 2023 году Надеждой Оноевой, которая заняла 16 место место среди всех участников и четвертое место в своей номинации.