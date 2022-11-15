Эндокринолог назвала способы повышения работоспособности

Врач-эндокринолог Наталья Кирдякина дала советы о том, как справиться с сезонным снижением работоспособности.

В осенне-зимний период для многих характерно снижение работоспособности. Оно может быть связано со стрессом, снижением иммунитета, недосыпом, вредными привычками, отсутствием необходимых физических нагрузок и плохим питанием.

Если человек жалуется на снижение работоспособности, комментирует «Ленте.ру» эндокринолог Наталья Кирдякина, нужно провести обследование щитовидной железы, нейромедиаторов и работу Ж. Т. Врач уверена, что проблема также может заключатся в недостатке витаминов группы B, которые запускают до 180 реакций организма, в том числе участвуют в синтезировании гормона счастья серотонина и гормона удовольствия дофамина.

Эндокринолог отметила, ситуацию позволяет улучшить прием витаминов группы В, а также прием по назначению врача коэнзима Q10. Кирдякина добавила, что 5-гидрокситриптофан поможет стабилизировать эмоциональное состояние, снизить раздражительность и чувство тревоги, улучшить сон. А гамма-аминомасляная кислота улучшит работу мозга и успокоит, при этом не вызывая сонливости.