Энергетики и водку выносят злоумышленники из магазинов Карелии

Сотрудники Росгвардии задержали граждан, пытавшихся похитить энергетические и спиртные напитки, сообщили в ведомстве.

В одном из торговых центров Петрозаводска на днях задержан 35-летний гражданин, пытавшийся вынести из торгового зала три банки энергетика.

В Олонце 13 июня за аналогичный проступок задержан 16-летний подросток. 14 июня три аналогичных правонарушения пресечены в столице республики, Олонце и Сегеже – задержаны злоумышленники, пытавшиеся незаметно вынести из торговых залов алкогольные напитки.