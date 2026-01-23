Энергетики из Карелии помогают Мурманску устранять масштабную аварию на сетях

Энергетики из Карелии присоединились к ликвидации последствий масштабной аварии на электросетях в Мурманской области.
Из-за аномальных морозов и сильного обледенения на линиях электропередачи опоры не выдержали ледяной нагрузки, что привело к отключениям света в Мурманске и Североморске.
Для скорейшего восстановления поврежденных ЛЭП из Карелии началась отправка новых опор. Первая партия конструкций уже направлена в путь из посёлка Лоухи. Ещё часть опор монтируют и готовят к транспортировке в Петрозаводске.
Помимо этого, к месту аварии из соседних районов направлена дополнительная техника — снегоходы и вездеходы, чтобы обеспечить доставку ремонтных бригад и материалов в сложных погодных условиях. Специалисты группы «Россети» продолжают работы до полного восстановления подачи электроэнергии в пострадавших городах.
Напомним, ранее мы писали, что из-за коммунальной аварии два крупнейших города Мурманской области остались без света.