«Горыныч»: фильм-сказка с жанровой пестротой и первоклассным актёрским составом
24 октября, 16:30 Статьи
Тема недели
Удобство и безопасность: Умные шлагбаумы пришли на помощь жителям Петрозаводска
23 октября, 14:30 Статьи
Политкухня
Лариса Подсадник: «Единая Россия» и в Карелии – преимущественно женская партия»
22 октября, 08:10 Статьи
Новости

Результаты пробы воды после разлива нефтепродуктов около Лахденпохьи вызывают обеспокоенность

08:01

Энергетики Карелии предупредили о плановых отключениях электричества на этой неделе

07:37

В России началась длинная шестидневная рабочая неделя

07:20

Пропавший 18 октября 67-летний житель Костомукши найден мертвым

06:56

Карельские синоптики рассказали, какой будет погода в конце октября и начале ноября

06:37

Томские учёные создали мосты из переработанного пластика на 3D-принтере

00:12

Ушел из жизни звезда фильма о солдате Чонкине Геннадий Назаров

19:46

Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в Петрозаводске в понедельник

19:27

В Петрозаводске ищут молодого человека, который подозревается в краже продуктов

18:53

Днем до +9: прогноз погоды в Карелии на 27 октября

17:05

Житель города Сортавала погиб в ходе СВО

16:23

Китайский кроссовер протаранил легковушку на Кукковке в Петрозаводске

15:31

Жители карельского острова Риеккалансаари своими силами собирают деньги на ремонт дороги

14:32

«Толковый был сотрудник»: экс-чиновник из Карелии Дмитрий Родионов покинул правительство Вологодской области

13:27

В карельском поселке утром горел автомобиль Volvo

13:00

В Карелии в 2025 году резко выросло число пьяных аварий

12:44

Житель Карелии самостоятельно снес собственные незаконные постройки у берега озера

11:11

Невролог позже, гинеколог раньше: в России изменили график медосмотров для детей

10:26

Предприятие в Карелии вывозило древесину с района, где объявлен карантин по усачам

09:00

Участники субботника построили мост на трассе «Фонтаны»

08:30

Карельские медвежата не хотят уезжать из Тверского центра спасения

08:00

Росстат нарисовал портрет среднестатистического россиянина

00:10
Энергетики Карелии предупредили о плановых отключениях электричества на этой неделе
Сегодня 07:37 Общество
В АО «Прионежская сетевая компания» предупреждают о временных отключениях потребителей от электроэнергии с 27 октября по 1 ноября в связи с ремонтом на энергообъектах.

фото: © ПСК

Специалисты АО «ПСК» напоминают, что все работы в обязательном порядке согласуются с муниципальными властями и их сроки своевременно доводятся до потребителей электроэнергии. Ремонтная и Инвестиционная программы АО «ПСК» утверждены органами республиканской власти.

Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера по телефону: (8142) 59-13-38.

Временные отключения потребителей от электроэнергии с 27 октября по 1 ноября возможны:

Лоухский муниципальный район:

— С 27 по 31 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Чупа: улицы Пионерская, Гористая.

— С 27 по 29 октября с 12.00 до 17.00. Поселок Чкаловский; урочище Кереть.

— С 29 октября по 1 ноября с 10.30 до 17.00. Поселок Амбарный.

Муезерский муниципальный район:

— 28 октября с 12.00 до 16.00. Поселок Тикша: улицы Гористая, Озерная.

— 29 октября с 14.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро.

— 29 октября с 11.00 до 16.00. Поселок Гимолы.

— 30 октября с 11.00 до 17.00. Деревня Кимасозеро.

Сегежский муниципальный округ:

— 27 октября с 9.00 до 10.30. Деревня Каменный Бор: улицы Комсомольская (дома 39-56), Советская (дома 36-55), Стахановская (дома 22-36), Спортивная (дома 11-А, 11-Б, 16).

— 27 октября с 14.00 до 17.00. Город Сегежа: Проезд Бумажников (дома 3-А, 5, 5-А). Антикайнена (дом 6).

— 28 октября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Строителей (дома 17, 19, 25), Волдозерское шоссе.

— 28 октября с 9.30 до 13.00. Поселок Надвоицы: улица Строителей (частично).

— 28 октября с 13.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Строителей (дома 23, 25), Дружбы, Новая.

— 28 октября с 11.00 до 13.00. Поселок Кяргозеро.

— 28 октября с 13.00 до 16.00 и 29 октября с 11.00 до 15.00. Поселок Попов Порог (частично).

— 29 октября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Владимирская (дома 2, 4, 6), Маяковского (дом 13).

— 29 октября с 13.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Ленина (дома 19-А, 19-Б).

— 29 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Надвоицы: улицы Строителей (дома 13-29), Приозерная.

— 31 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Идель: улицы Центральная, Гористая, Железнодорожная, Новая, Набережная.

— 31 октября с 9.00 до 15.00. Окрестности поселка Волдозеро, СНТ «Панозеро», СНТ «Труд 3», СНТ «Труд 2», СНТ «Кирасозеро».

Кемский муниципальный район:

— 28 и 30 октября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Вей-луда.

— 28 октября с 11.00 до 16.00. Поселок Панозеро.

— 29 октября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Фрунзе, Береговая.

— 31 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Юбилейная (дома 1, 5-33). Переулок Юбилейный (дома 1, 2, 3, 5, 6).

Медвежьегорский муниципальный район:

— 27 октября с 9.00 до 17.00. Город Медвежьегорск: комплекс зданий психоневрологического интерната.

— С 28 по 31 октября с 10.00 до 15.00. Деревня Уница: улицы Центральная (дома 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9-А, 11, 13, 15, 15-А, 16, 18, 19, 20, 20-А, 22, 23, 23-А, 27, 28, 29-А, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38-А, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50), Заречная (дома 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15); деревня Листнаволок (частично).

— 28 октября с 9.00 до 11.00. Город Медвежьегорск: улицы Островского (дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 15, 17, 18, 20), Пушкина (дома 1, 2, 3, 4, 4-А, 5, 6, 7, 7-А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25-А, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 40, 40-А), Загородняя (дом 3), Гоголя (дома 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20), Лермонтова (дома 3, 5, 5-А, 7, 9, 11, 11А, 4, 13, 15, 17), Первомайская (дома 15-А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 15-Б, 23, 24, 25-А, 25, 25-Б).

Кондопожский муниципальный район:

— 27 и 28 октября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Петрозаводская, Красноармейская, Лесная.

— 28 октября с 10.00 до 13.00. Поселок Гирвас: улица Русова, Пионерская, Советская.

— 28 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Нелгомозеро.

Прионежский муниципальный район:

— 27 октября с 9.00 до 11.00. Окрестности деревни Бесовец: СНТ «Маяк», «Солнечный».

— 27 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя.

— 28 октября с 10.00 до 13.00. Окрестности села Деревянное: СНТ «Сосновый бор», СНТ «Педасельга».

— 28 октября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Онежская (частично), Поморская, Пионерская, Ветеранов.

— 29 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: жилой комплекс «Северные просторы», СНТ «Маяк», СНТ «Солнечный», СНТ «Раздолье».

— 30 октября с 10.00 до 16.00. Окрестности деревни Верховье: СНТ «Верховье-2»; местечко Маткачи: СНТ «Песочное».

— 31 октября с 10.00 до 16.00. Окрестности села Деревянное: СНТ «Нелукса»; деревня Косалма (частично).

Пряжинский национальный муниципальный район:

— 27 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Дружинина, Новая.

