Энергетики Карелии продолжают неотложные и плановые работы в электрических сетях

По всей зоне ответственности АО «ПСК» идут ремонты энергообъектов, направленные на повышение надежности энергоснабжения потребителей.

Как отмечают в компании, ремонтные работы проводятся в нынешнее лето в сложных условиях: прежде всего, из-за продолжающейся пандемии и аномальной жары. «Но, сроки выполнения Ремонтной программы выдерживаются неукоснительно», - отмечают энергетики.

Специалисты Прионежской сетевой компании предупреждают население, что выполнение неотложных работ по ремонту и модернизации сетей невозможно выполнять без временных отключений и просят отнестись к этому с пониманием.

С 19 по 25 июля временные отключения возможны:

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 19 по 25 июля с 9.00 до 9.30 и с 16.30 до 17.00. Поселок Шалговаара.

- С 19 по 25 июля с 9.00 до 17.00. Деревня Шалговаара, форелевое хозяйство.

- 20 июля с 16.00 до 17.00. Деревня Федотово.

- 21 июля с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Северная (дома 47-А, 58, 59-А), Западная, Верхняя.

Кемский муниципальный район:

- С 19 по 25 июля с 9.00 до 17.00. Поселок Кузема: улицы Дачная, Приморская.

- 19 июля с 9.30 до 12.00. Город Кемь: улица Коргоручьевая.

- 19 июля с 13.00 до 16.00. Город Кемь: улица Вокзальная (дом 11), площадь Кирова (дом 4).

- 19 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Авнепорог.

- 19 июля с 13.30 до 16.30. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 51, 53, 57-59, 61, 63, 65, 63-А, 67, 69, 71, 73, 75, 77), здания котельной № 8, детской музыкальной школы, банка «ВТБ», кафе «Дисней», цифровое телевидение.

- 20 июля с 8.30 до 17.00. Поселок Гайжево: улицы Ломоносова (дома 1-13, 3-А, 8, 36), Северная, Чапаева, Речная (дома 1, 2).

- 20 июля с 9.30 до 12.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 60, 61, 62, 63, 64), здание котельной № 11.

- 20 июля с 13.30 до 16.00. Город Кемь: улица Каменева (дома 12, 14, 16, 18, 20), Пролетарский проспект (дома 17, 19), здания «Сбербанка России», отдела занятости, Социального страхования, судебного участка, НФЦ, Пенсионного фонда России.

- 21 июля с 13.30 до 16.30. Город Кемь: улица Мосорина (дома 3, 5).

- 22 июля с 9.30 до 12.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 6, 4-45, 25, 23-А), Слободская (дома 1, 3), здания церкви, ресторана «Прибой».

- 23 июля с 9.30 до 12.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 17, 18, 20).

Лахденпохский муниципальный район:

- С 20 по 22 июля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Карельская, Новая, Заозерная, Заречная, Первомайская.

- 22 июля с 10.00 до 13.00. Город Лахденпохья: улицы Первомайская, Строительная, Новая, Карельская, Заводская, Заозерная; поселок Сорола.

- 22 июля с 13.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улицы 50-лет Октября, Октябрьская, Фанерная, Заречная, Строительная, Первомайская.

- 23 июля с 10.00 до 13.00. Город Лахденпохья: улицы Спортивная, Школьная, Холмистая.

- 23 июля с 11.00 до 14.00. Город Лахденпохья: улица Аркадия Маркова, урочище Уусикюлля.

Лоухский муниципальный район:

- 22 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Амбарный.

Кондопожский муниципальный район:

- 19 июля с 13.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Петрозаводская.

- 20 июля с 9.00 до 13.00. Город Кондопога: улица Нигозерская.

- 21 июля с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Карельская (нечетная сторона).

- 22 июля с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Комсомольская (дома 9, 15).

Прионежский муниципальный район:

- 19 июля с 9.00 до 13.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 39-57), Полевая.

- 19 июля с 13.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 63-89), Набережная (дома 1-22).

- 19 июля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: местечко Хутор; поселок Пай.

- 20 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Пухта; деревня Ужесельга.

- 21 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Ревсельга.

- С 21 по 23 июля с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Советская, Посадочная, Молодежная.

- 22 июля с 10.00 до 15.00. Деревня Шуйская Чупа: СОТы; деревня Верховье: улицы Рябиновая, Сенная, Ушкозерская, Березовая, Верховье, Тупик.

- 23 июля с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Новинка, Мира, Заречная, Школьный переулок; поселок Ладва.

Пряжинский район:

- 20 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Заречная.

- 21 июля с 10.00 до 14.00. Местечко Падозеро.

- 21 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: улицы Школьная, Гуркина.

Сегежский муниципальный район:

- 20 июля с 9.30 до 13.00. Поселок Лососий Порог: улицы Центральная Майгубская.

- 21 и 22 июля с 9.30 до 16.00. Поселок Каменный Бор: улицы Спортивная, Стахановская.

Калевальский национальный район:

- 19 июля с 11.00 до 14.00. Поселки Юшкозеро, Новое Юшкозеро.

- 21 и 22 июля с 9.00 до 11.00. Поселок Калевала: хутор Ухтинский, улицы 70 лет Октября, Ленина (дома 85, 87, 89, 89-А, 91, 91-А, 93, 95, 97, 99, 101), Дорожный переулок, здание насосной станции.

Муезерский муниципальный район:

- С 19 по 25 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Волома: улицы Школьная, Приозерная.

Олонецкий муниципальный район:

- 19 июля с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Сортавальская (дома 1-14), Онежская, переулки Онежский, Молодёжный.

- С 19 по 23 июля с 10.00 до 17.00. Поселок Ильинский: улица Мошкина, переулок Станционный, ж/д станция.

- 21 июля с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 3-А-35), Интернациональная (дома 1-8), Буденного (дома 2-56), Луначарского (дома 1-14), переулок Будённого.