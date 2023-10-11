Энергетики Карелии работают в режиме повышенной готовности

На Северо-Западе ожидается новый шторм со шквалистым ветром и ливнями.

На Северо-Западе ожидается новый шторм со шквалистым ветром и ливнями, рассказали в паблике «Россети Северо-Запад» 12 октября.

Филиалы Россети в Псковской области и Карелии работают в режиме повышенной готовности, в Новгородской области — в особом режиме.

На смене работают 117 бригад, задействовано 123 единицы техники. В случае необходимости 236 дизельных генераторов общей мощностью 9,1 МВт обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Как подчеркнули в источнике, ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Россети 8-800-220-0-220.