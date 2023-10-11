Энергетики Карелии работают в режиме повышенной готовности

На Северо-Западе ожидается новый шторм со шквалистым ветром и ливнями.
На Северо-Западе ожидается новый шторм со шквалистым ветром и ливнями, рассказали в паблике «12 октября.
Филиалы Россети в Псковской области и Карелии работают в режиме повышенной готовности, в Новгородской области — в особом режиме.
На смене работают 117 бригад, задействовано 123 единицы техники. В случае необходимости 236 дизельных генераторов общей мощностью 9,1 МВт обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.
Как подчеркнули в источнике, ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Россети 8-800-220-0-220.
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