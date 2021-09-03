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Энергетики Карелии рассказали о планах ремонтов энергообъектов на эту неделю

Новости. Общество
17:31, 06 Сентября 2021
фото: АО «Прионежская сетевая компания»

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АО «Прионежская сетевая компания» продолжает реализацию своей Ремонтной программы на 2021 год.

В АО «ПСК» напоминают, что проводить неотложные работы на энергообъектах нельзя без временных отключений потребителей от электроэнергии и приносят свои извинения за доставленные неудобства.

С 6 по 12 сентября временные отключения возможны 12 районах республики.

Прионежский муниципальный район:
- 6 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Ясная, Дачная (частично), переулок Рябиновый.
- С 6 по 10 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Педасельга.
- С 6 по 12 сентября с 9.00 до 17.00. Деревня Таржеполь.
- С 6 по 12 сентября с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Деповская, Свободы, Зеленая, Лесная, Комсомольская, Посадочная, Советская, Кирпичная, Поселковая, Почтовая, Молодежная, Гористая, Нагорная, Железнодорожная, Ключевая, переулки Лесной, Ручейный, Дорожный.
- 8 и 9 сентября с 9.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Весенняя, Орзегский Бор, переулок Ключевой.
- 9 и 10 сентября с 9.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Онежская (частично), Заводская, Лесная.
- С 7 по 9 сентября с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: СНТ «Ринда».
- 10 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Мелиоративный; улицы Петрозаводская, Лесная.

Кондопожский муниципальный район:
- 6 сентября с 10.00 до 16.00. Местечко Лучевое-1: СНТ «Водник», «Энергетик», «Кончезеро-2», «Кончезерский».
- 6 сентября с 10.00 до 13.00. Город Кондопога: улица Нигозерская (дома 5, 5-А).
- 7 сентября с 10.00 до 11.00. Город Кондопога: улица Кондопожская: СОТы «Заря», «Надежда».
- 7 и 8 сентября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Сосновая.

Петрозаводский городской округ:
- 8 сентября с 10.00 до 13.00. Город Петрозаводск: АЗС № 5 «Петро-ойл».
- 8 сентября с 13.00 до 16.00. Город Петрозаводск: здания ГКУ РК «Прионежское центральное лесничество».

Пряжинский национальный район:
- С 6 по 10 сентября с 9.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Березовая, Сущевича, Цветочная, Северная, Кленовая, Новая, Дружинина.
- 10 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхние Виданы: улицы Антушевская, Гуркина, Школьная, Крупской, Совхозная, Красный Бор.

Медвежьегорский муниципальный район:
- С 6 по 10 сентября с 9.00 до 17.00. Город Медвежьегорск: улицы Озерная, Калинина, Мира; поселки Шарговаара, Маслозеро; деревни Шалговаара, Венгигора.
- 6 и 15 сентября с 8.00 до 17.00. Поселки Евгора, Терманы, Падун, Ахвеламби; село Паданы; деревни Сельги, Сесьярви, Сяргозеро, Шалговаара, Маслозеро, Елмозеро, Юккогуба, Чебино.

Лоухский муниципальный район:
- 7 сентября с 12.00 до 14.00. Поселок Тэдино.
- 9 сентября с 10.00 до 14.00. Поселок Хетоламбина.
- 8 сентбря с 10.00 до 15.00. Поселок Сосновый: улица Первомайская.
- 10 сентября с 13.00 до 17.00. Поселок Кестеньга: переулок Новый.

Сортавальский муниципальный район:
- С 6 по 10 сентября. Поселок Хелюля: улица Комсомольская.

Лахденпохский муниципальный район:
- С 6 по 10 сентября с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Карельская, Новая, Заречная, Строительная.

Муезерский муниципальный район:
- С 6 по 12 сентября с 8.30 до 12.00 и с14.00 до 17.30. Поселок Старые Лендеры.

Кемский муниципальный район:
- 6 сентября с 9.00 до 10.00. Город Кемь: улицы Старая Ташкатурка, Коргоручьевая.
- 6 сентября с 10.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 51-59, 61-63, 63-А, 64, 66, 67-77), Пуэтная (дома 1, 2, 3, 6, 10, 11, 13, 4, 15), Свердлова.
- 6 сентября с 10.00 до 13.00. Город Кемь: улицы Ручьевая, Сенная, 2-й Пятилетки, Набережная, Школьная, Болотная, Первомайская, здание гостиницы «Кемский берег».
- 6 сентября с 15.00 до 16.00. Город Кемь: улица Пуэтная (дом 12).
- С 6 по 10 сентября с 13.00 до 17.00. Поселок Сокол.
- 6 и 7 сентября с 10.00 до 17.00. Поселок Панозеро.
- 7 сентября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Советская, Павлика Морозова, Красноармейская, Ломоносова, Речная, Пионерская, Чапаева, Северная.
- 8 сентября с 9.30 до 16.00. Поселок Кривой Порог: фильтровальная станция, водозабор.
- 7 сентября с 13.30 до 16.30. Город Кемь: улицы Верховье, Мельничная.
- 8 сентября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Загородная, Поморская, Подужемская, Свободы, Кирпичная, Труда, Дорожная.
- 9 и 10 сентября с 9.30 до 17.00. Поселок Авнепорог.
- 10 сентября с 9.00 до 10.30. Город Кемь: улица Бланки (дом 5), Пролетарский проспект (дом 12).
- 10 сентября с 11.00 до 12.00. Город Кемь: Шоссе 1-го Мая (дома 18, 20, 26-46, 35-95), переулок Дорожный.

Калевальский национальный район:
- 6 сентября с 14.00 до 17.00 и 7 сентября с 9.00 до 12.00. Поселок Боровой.
- 7 сентября с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улицы Марии Михеевой, Вяйнемейнена (обе частично).
- 8 сентября с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: здание дренажной станции.

Сегежский муниципальный район:
- 6 сентября с 10.30 до 15.00. Поселок Идель: улица Заречная.
- 9 сентября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Кирова (дома 11-25).
- 7 сентября с 9.00 до 12.00. Поселок Надвоицы: улица Строителей ( дома 25-33).
- 7 сентября с 9.00 до 15.00. Город Сегежа: улицы Гористая (дома 55-83), Заречная, Южная.
- С 7 по 9 сентября с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселки Попов Порог, Кяргозеро.
- 7 по 9 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Табой Порог.
- 8 сентября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Красноармейская (дома 3.7), Мира (дома 8, 12-А), Советская (дома 13-17), Щербакова.
- 9 и 10 сентября с 9.00 до 12.00 и с 13.30 до 16.30. Город Сегежа: улицы Речная, Заречная, переулки Речной и Подгорный.

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