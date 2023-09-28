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Энергетики начали отапливать жилые дома Петрозаводска

Новости. Общество
10:02, 02 Октября 2023
фото: © ПАО «ТГК-1»

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Со 2 октября тепло пошло в жилые дома карельской столицы.

Петрозаводская ТЭЦ ПАО «ТГК-1» перешла на зимний режим
работы. Со 2 октября начали подавать тепло в жилые дома. В компании отметили, что 29 сентября началось подключение школ, больниц и детсадов.

При подготовке к отопительному периоду на Петрозаводской ТЭЦ отремонтировали все основное и вспомогательное оборудование, в том числе три паровых котла, два водогрейных котлов и три паровые турбины.

Также проведен ремонт оборудования подкачивающих насосных станций и магистральных тепловых сетей.
Специалисты ПАО «ТГК-1» совместно с подрядными организациями переложили участок магистральных тепловых сетей от Петрозаводской ТЭЦ до павильона № 1 на улице Пограничной через железнодорожные пути. Энергетики
уложили 97 метров труб с увеличенным диаметром.

«Это позволило повысить надежность теплоснабжения жителей Сулажгоры, Октябрьского района, центра города, Зареки, Кукковки и Голиковки, а также обеспечить возможность подключения к теплу новых потребителей», — говорится в пресс-релизе компании. 

Кроме того, летом энергетики ТГК-1 подключили к теплу блоки «А» и «Б» новой больницы на Древлянке.

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