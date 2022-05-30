890x80
Реклама
В Петрозаводске полицейские спасли свесившуюся с моста женщину (ВИДЕО)
30.05.2022 15:40
Гипермаркет Петрозаводска трижды за сутки подвергался набегам похитителей
30.05.2022 18:00
На пороге следующей итерации
30.05.2022 14:39
Wildberries начал продажу автозапчастей по параллельному импорту
30.05.2022 20:30

Энергетики напоминают правила безопасной рыбалки

Новости. Общество
11:53, 31 Мая 2022
фото: © МРСК

Новости партнеров

Удочка является хорошим проводником. Рыбалка возле линий электропередачи может привести к смерти.

В связи с началом активного сезона открытой воды в республике специалисты Карельского филиала «Россети Северо-Запад» обращаются к любителям ловли рыбы на спиннинги и удочки: категорически запрещается ловить рыбу в охранных зонах ЛЭП! Соблюдение простых правил поможет Вам избежать опасности и в случае чрезвычайной ситуации спасти Вашу жизнь и жизни окружающих.

Выбирайте электробезопасное удилище

Отдавайте предпочтение удилищам с гладкой поверхностью, на которой вода не образует токопроводящую пленку. Грязное и мокрое удилище проводит электрический ток намного лучше. Особенно осторожными нужно быть с углепластиковыми и телескопическими удочками. Первые отличаются высокой проводимостью и обязательно маркируются предупреждающим знаком опасности, вторые требуют большего пространства для взмаха.

Ознакомьтесь с прогнозом погоды

Рыбалка в грозу смертельно опасна. Удочка, как любой высокий одиноко стоящий предмет, может притягивать удар молнии. Поэтому при приближении грозы необходимо немедленно уйти как можно дальше от береговой линии. Удар молнии может распространяться вокруг водоема в радиусе до 100 метров. Особенно опасно рыбачить в грозу в охранной зоне Л. П. Влажность воздуха, мокрые снасти и близость притягивающих молнии линий электропередачи увеличивают шанс смертельного поражения.

Внимательно осмотрите место ловли рыбы

Забрасывать удочку вблизи ЛЭП опасно: мокрая леска — хороши проводник тока. Зацепившись за провод, можно попасть под напряжение. Необязательно прикасаться к токоведущим частям, чтобы получить смертельный удар. Ток может «пробить» и на расстоянии нескольких метров. В Карелии 27 тысяч рек и 60 тысяч озер, поэтому ни для кого не составит труда выбрать для рыбалки безопасное место — подальше от воздушных линий электропередачи, трансформаторных будок и иных энергообъектов.

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, сорванных знаков необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2022, 15:10
В Карелии желающим подписать контракт с военкоматом обещают зарплату от 200 тысяч рублей
25.05.2022, 07:00
Карелия стала вторым регионом России, где люди чаще всего сходят с ума
26.05.2022, 18:51
«Прощай, Евгений, и прости!»
29.05.2022, 17:46
Стало известно, как погиб на Украине боец из Карелии
28.05.2022, 10:19
Стало известно, как будет называться новый ресторан на набережной Петрозаводска (ФОТОФАКТ)
26.05.2022, 19:57
«Погиб наш Женька»: Как в Карелии простились с земляком, не вернувшимся с Украины (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 09:00
Капитал
Покупка квартиры со сниженной ипотечной ставкой. Реальная история
Семья Майоровых поделилась, как им удалось приобрести квартиру в ЖК «Каскад» в ипотеку по ставке 3,9%.
На пороге следующей итерации
30.05.2022 14:39
Выборы в президентском контексте
28.05.2022 13:48
Далеко не уедут
27.05.2022 16:50
«Прощай, Евгений, и прости!»
26.05.2022 18:51
Вся аналитика

Чтиво

26.05.2022 13:40
Личное мнение
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
России необходимо вернуться к системе отечественного медицинского образования, заявил спикер парламента Карелии, Заслуженный врач республики Элиссан Шандалович.
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
23.05.2022 12:01
Такой не железный «Железный человек»
18.05.2022 12:00
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.