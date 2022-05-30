Энергетики напоминают правила безопасной рыбалки

Удочка является хорошим проводником. Рыбалка возле линий электропередачи может привести к смерти.

В связи с началом активного сезона открытой воды в республике специалисты Карельского филиала «Россети Северо-Запад» обращаются к любителям ловли рыбы на спиннинги и удочки: категорически запрещается ловить рыбу в охранных зонах ЛЭП! Соблюдение простых правил поможет Вам избежать опасности и в случае чрезвычайной ситуации спасти Вашу жизнь и жизни окружающих.

Выбирайте электробезопасное удилище

Отдавайте предпочтение удилищам с гладкой поверхностью, на которой вода не образует токопроводящую пленку. Грязное и мокрое удилище проводит электрический ток намного лучше. Особенно осторожными нужно быть с углепластиковыми и телескопическими удочками. Первые отличаются высокой проводимостью и обязательно маркируются предупреждающим знаком опасности, вторые требуют большего пространства для взмаха.

Ознакомьтесь с прогнозом погоды

Рыбалка в грозу смертельно опасна. Удочка, как любой высокий одиноко стоящий предмет, может притягивать удар молнии. Поэтому при приближении грозы необходимо немедленно уйти как можно дальше от береговой линии. Удар молнии может распространяться вокруг водоема в радиусе до 100 метров. Особенно опасно рыбачить в грозу в охранной зоне Л. П. Влажность воздуха, мокрые снасти и близость притягивающих молнии линий электропередачи увеличивают шанс смертельного поражения.

Внимательно осмотрите место ловли рыбы

Забрасывать удочку вблизи ЛЭП опасно: мокрая леска — хороши проводник тока. Зацепившись за провод, можно попасть под напряжение. Необязательно прикасаться к токоведущим частям, чтобы получить смертельный удар. Ток может «пробить» и на расстоянии нескольких метров. В Карелии 27 тысяч рек и 60 тысяч озер, поэтому ни для кого не составит труда выбрать для рыбалки безопасное место — подальше от воздушных линий электропередачи, трансформаторных будок и иных энергообъектов.

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, сорванных знаков необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.