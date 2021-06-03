Энергетики напомнили лицеистам о правилах безопасных каникул

Персонал Карельского филиала «Россети Северо-Запад» регулярно проводит познавательные уроки по электробезопасности для школьников и студентов республики.

Правила поведения вблизи энергообъектов настоящие энергетики рассказывают в игровой форме. Основная задача — убедить слушателей в необходимости неукоснительного соблюдения этих правил, цена нарушений которых — жизнь.

В преддверии летних каникул энергетики провели занятие для второклассников Академического лицея Петрозаводска. Школьникам были предложены загадки и вопросы по энергетической тематике, познавательный фильм «Тайна желтого треугольника».

Закрепляя просмотренный на экране материал, дети сами отмеряли безопасные восемь метров — расстояние, на которое необходимо уйти «гусиным» шагом от упавшего на землю провода.

Руководство Карельского филиала обращается в первую очередь к родителям и работникам детских учреждений:

• систематически предупреждайте детей, что электросетевое оборудование опасно для жизни и здоровья;

• внушайте своим детям всю опасность попадания под действие электрического тока;

• объясняйте детям, что проникновение на территорию и в помещения электросетевых сооружений может привести к трагическим последствиям;

• запрещайте детям влезать на опоры линий электропередачи, проникать в трансформаторные подстанции и приближаться к оборванным проводам;

• напоминайте детям, что нельзя набрасывать на провода проволоку и другие предметы, разбивать изоляторы, открывать лестничные электрощиты и вводные щиты, находящиеся в подъездах домов.

Территория действующих энергообъектов — не место для игр и развлечений!

В помощь детям, родителям и педагогам разработан специализированный портал о безопасном электричестве «Подружись с электричеством».

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, обнаружении сорванных знаков и плакатов по электробезопасности во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.