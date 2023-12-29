Энергетики оседлали снегоходы в поисках повреждения на сетях приладожского поселка

Жители поселка Куянсуо по-прежнему сидят без света.

По информации ЕДДС Лахденпохского района, бригада западно-карельских электрических сетей продолжает вести работы по восстановлению электроснабжения в поселке Куянсуо.



Энергетики объезжают энергетическое хозяйство на снегоходах, обследуют состояние линий в поисках места аварии.



Работы будут продолжаться до полного устранения технических неполадок, пообещали власти района.



Ранее аварии на сетях холодного водоснабжения произошли в Петрозаводске, а также в Сегежском, Олонецком, Медвежьегорском и Лахденпохском районах.