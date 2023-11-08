Энергетики осветили лыжную трассу, проходящую по беломорским болотам

В урочище Чернуха Беломорского района продолжаются работы по проекту «Проложи свою лыжню».
Вдоль лыжной трассы в урочище Чернуха установлены опоры освещения со светильниками, на участке протяженностью 250 метров.
Об этом сообщили районные власти.
Напомним, работы проводят в рамках программы поддержки местных инициатив.
За 2,4 млн рублей подрядчик должен обустроить основание лыжной трассы в 1,2 километра; выровнять местность; проложить дренажную канаву; посыпать трассу опилками; проложить деревянный зимник; обустроить освещение на участке в 250 метров.
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