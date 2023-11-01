Энергетики осветили один из кондопожских поселков

В поселке Гирвас обустроили линии наружного освещения.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по устройству линий наружного освещения в границах поселка, на автомобильных дорогах регионального значения и на участках трасс «Шуйская – Гирвас» и «Гирвас – Юстозеро».



На протяжении 4,8 километров установлены опоры освещения, произведен монтаж кронштейнов и светильников. Сейчас заканчивается демонтаж старой линии.



«Вопрос организации наружного освещения в большинстве населенных пунктов республики стоит довольно остро. Но благодаря национальному проекту нам удается поэтапно выполнять работы по устройству линий освещения на участках дорог регионального значения в границах населенных пунктов» - отметил руководитель карельского Минтранса Сергей Щебекин.



Для управления наружным освещением используется автоматизированная система. Новые линии снабжены светодиодными приборами, сообщили в Управтодор республики.