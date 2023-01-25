Энергетики отключат свет в отдаленном районе Петрозаводска

В среду, 22 февраля Прионежская сетевая компания запланировала в Соломенном ремонтные работы.

В среду, 22 февраля, с 10.00 до 16.00 не будет электричества в петрозаводском районе Соломенное.



Речь идет о домах в Громовском проезде, на Никольско-Шуйской и Горной улицах, в Монастырском переулке, частично – на Ботанической улице.



В это время сотрудники АО «Прионежская сетевая компания» будут выполнять ремонтные работы, рассказали в мэрии города.