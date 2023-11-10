Энергетики передумали отключать свет в северном поселке Карелии

Изменена дата отключения электричества в поселке Калевала.
Как в соцсети сообщили чиновники поселка Калевала, во вторник, 14 ноября, энергоснабжающая организация не будет отключать электричество по следующим адресам:
улица Арви Нумми;
Ленина, дома №№ 74, 76, 78, 80, 82, 84, 78-А, 78-Б, 86,81,83, а также жилые здания с № 55 по № 79;
улица Ключевая;
Западная;
Карельская, дома с № 17 по № 27;
улица Стрельникова;
Красноармейская;
Строителей;
Лесная;
Руны Калевалы;
улица Советская, дома №№ 18, 20, 17, 19, 21, 22, 24, 24-А, 26, 26-Б, 28, 30, 32, 34-А, 34-Б;
Бруно Лахти;
Антикайнена;
Первомайская;
Зеленая;
гостиница «Вэлт»;
территория воинской части.
Информация о дате отключения пока не предоставлена.
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