Энергетики Петрозаводской ТЭЦ возобновили подачу горячей воды после планового летнего ремонта оборудования

Энергетики Петрозаводской ТЭЦ 8 июля завершили плановые летние ремонтные работы на сетях и оборудовании.

В 6 утра подача теплоносителя возобновлена, восстанавливается горячее водоснабжение потребителей.

«Основная причина отключения горячей воды летом — это проверка труб и магистральных тепловых сетей на предмет повреждений, которую невозможно выполнить на работающем оборудовании. Это позволяет нам обнаружить „зоны риска“ на теплотрассах. В этом году по результатам гидравлических испытаний были устранены три повреждения», — отметил директор Петрозаводской ТЭЦ Василий Карпов.

Также в течение 14 дней (с 24 июня по 8 июля) специалисты выполнили большой объем работ на теплоэлектроцентрали: техническое диагностирование и ремонт трубопроводов, сосудов и газопроводов, ремонт и замену оборудования градирен, ремонт дымовой трубы. Реализация этих мероприятий обеспечит надежную работу Петрозаводской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей в осенне-зимний отопительный период 2021–2022 гг.

Срок полного восстановления подачи горячей воды в Петрозаводске зависит от работы коммунальных служб и управляющих компаний.