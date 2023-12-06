Энергетики подсветили пешеходные переходы на окраинах Петрозаводска

«Петрозаводские энергетические системы» установили дополнительное освещение на нескольких перекрестках города.

Специалисты муниципального предприятия завершили монтаж дополнительного освещения пешеходных переходов по адресам: улицы Петрова, 13; Сулажгорская, 61; на перекрестках Володарского-Калинина и Анохина-Гоголя.



Установлены дополнительные кронштейны, увеличено количество светильников и их мощность, заявили энергетики в социальной сети.



Напомним, ранее мы сообщали о новых фонарях на Борисовской улице в Соломенном.