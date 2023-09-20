Энергетики показали, во что ураган превратил карельские леса

После циклона энергетики восстановили 150 км линий электропередачи и включили 91 трансформаторную подстанцию.

«Россети Северо-Запад» восстановили работу основных линий в республике после циклона со штормовым ветром, грозами и ливнями.



Энергетики восстановили 150 километров линий электропередачи и включили 91 трансформаторную подстанцию.



Карельский филиал остается в режиме повышенной готовности. Энергетики продолжат работу по локальным заявкам потребителей до полной ликвидации последствий стихии.



Задействованы 14 бригад и 15 единиц техники.



«Россети Северо-Запад» напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе восьми метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.



Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.



Напомним, циклон «Ян» накануне повредил 57 линий электропередачи в семи районах республики.



К 09.00 21 сентября отключенными оставались две ЛЭП: в Пряжинском районе и частично одна в Кеми. Ремонтные работы должны завершиться сегодня.

Напомним, непогода в среду повалила множество деревьев, оборвала провода и оставила без электричества 45 поселков в северных районах Карелии.