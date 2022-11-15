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Энергетики повышают надежность доставки электроэнергии потребителям

Новости. Общество
11:10, 19 Декабря 2022
фото: © ПСК

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Прионежская сетевая компания продолжает работы по модернизации энергообъектов и строительству новых ЛЭП в районах Карелии.

Как предупреждают в компании, эти работы невозможно произвести без временного отключения потребителей от электроэнергии.

АО «ПСК» приносит извинения за временные неудобства.

Кратковременные отключения электроэнергии с 19 по 25 декабря возможны:

Кемский муниципальный район: 

- 20 декабря с 8.30 до 15.00. Город Кемь: улица Энергетиков (дома 9, 11). Кемская ЦРБ: здания поликлиники, детской поликлиники, терапевтического корпуса. 

- 20 декабря с 9.30 до 12.00. Город Кемь: улицы Советская, Вицупа, Мотская, Красноармейская, Павлика Морозова, Малышева, Комсомольская.

- 21 декабря с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Поморская, Ленина (дома 44-48).

Кондопожский муниципальный район:

- С 19 по 20 декабря с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Петрозаводская, Лесная, Болотная, Красноармейская.

- С 19 по 23 декабря с 10.00 до 17.00. Поселок Нелгомозеро.

- 21 декабря с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская, Коммунальная.

Лоухский муниципальный район:

- С 20 по 23 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Амбарный: улицы Новая, Ленина, Лесная (частично).

- 21 декабря с 11.00 до 13.00. Поселок Амбарный: улицы Школьная, Ленина, Лесная, Поселковая, Гористая, Новая. Здания средней школы, РТПЦ, пожарной части, водозабора, МТС, котельной, магазина.

- 21 декабря с 11.00 до 16.00. Поселок Малиновая Варакка: улица Разведки.

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 19 по 23 декабря с 9.30 до 16.00. Деревня Сергиево: улица Зеленая, переулок Цветочный.

- 20 декабря с 9.30 до 16.30. Город Медвежьегорск: улица Лесная (частично).

Муезерский муниципальный район:

- 19 декабря с 10.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улица Мира.

- 20 декабря с 10.00 до 17.00 и 21 декабря с 10.00 до 14.00. Поселок Ледмозеро: улица Лесная.

- 20 декабря с 10.30 до 12.00. Поселок Суккозеро: улицы Гористая, Краснодарская. Переулки Гористый, Лесной.

- 21 декабря с 10.00 до 14.00. Поселок Ледмозеро: улица 50-лет ВЛКСМ. Здание «Почты России».

Олонецкий национальный район:

- 19 декабря с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Сортавальская (дома 14-21), Молодежная (дома 3, 3-А, 5). Переулки Ягодный (дома 1-8, 11, 12), Загородный (дом 3).

- 20 декабря с 8.30 до 17.00. Город Олонец: улицы Привокзальная, Пролетарская, Луначарского (дома 15, 17, 19), Титова (дома 17, 19, 21, 22-А, 23, 24, 25, 26, 30), Коммунальная, Майская, Станция Олонец, Железнодорожная, Студитова, Карла Либкнехта (дома 21-31-А, 44-А, 45-А, 46-А, 47-А, 48-А). Переулки Карла Либкнехта (дома 2-7), Красногвардейский, Кирпичный. Здания Олонецкой ЦРБ: скорая помощь, морг, поликлиника. Здания Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии, ФССП России, ООО «Союз Недвижимость»; деревня Верховье: улицы Новая, Олонецкая, Луговая.

Прионежский муниципальный район:

- 19 декабря с 9.00 до 16.00. Деревня Орзега: (частично); село Деревянное: улицы Лесная, Кикинова.

- С 19 по 23 декабря с 9.00 до 17.00. Местечки Намоево, Сургуба, Ринда, Порожки.

- 20 декабря с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Лесная, Кикинова; поселок Деревянка: улицы Деповская, Зеленая, Лесная, Комсомольская, Хвойная. Переулок Лесной.

- 21 и 22 декабря с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Ключевая, Поселковая, Железнодорожная, Нагорная.

- 22 декабря с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Онежская(частично), Савкины поля, Яблочная; деревня Уя (частично).

Пряжинский национальный район:

- 19 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Шоссейная, Титова, Вокзальная, Гусева, Заводская, Шуйская, Новореченская, Заречная. Переулки Зеленый, Юбилейный, Виданский переулок; местечки Урозеро, Падозеро (28, 33 км); станция Падозеро.                                        

- С 19 по 23 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Дружинина, Березовая, Сущевича, Новая, Северная, Цветочная, Кленовая, Светлая, Хвойная, Дружинина, Комсомольская, Новая, Школьная, Железнодорожная, Лесная, Комсомольская; станция Падозеро; местечко Падозеро (28, 33 км).

Петрозаводский городской округ:

- 19 декабря с 9.00 до 16.00. Местечко Бараний Берег.

- 21 декабря с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: улица Оборонная (частично), микрорайон «Древлянка- III» (частично), 4-й километр Лососинского шоссе.

Сегежский муниципальный район:

- 19 декабря с 9.00 до 10.00 и 20 декабря с 17.00 до 19.00. Поселки Черный Порог, Вача, Олений.

- 20 декабря с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Антикайнена (дом 15/3).

- 20 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Идель: улицы Центральная, Новая, Набережная.

- 21 декабря с 10.00 до 14.00. Поселок Черный Порог: улицы Кирова, Болотная, Лесная.

Сортавальский муниципальный район:

- 19 декабря с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: улица Карельская (дом 11).

- С 19 по 21 декабря с 9.00 до 16.00. Поселок Рускеала: Вяртсильское шоссе (частично).

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