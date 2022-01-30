Энергетики предупреждают потребителей электроэнергии о кратковременных отключениях в связи с проводимыми ремонтами 

АО «Прионежская сетевая компания» продолжает поэтапно выполнять Ремонтную программу, запланированную на 2022 год

К сожалению, отмечают в АО «ПСК», многие ремонты невозможно провести без кратковременных отключений потребителей от электроэнергии. Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.

Кратковременные отключения электроэнергии с 31 января по 6 февраля возможны:

Калевальский национальный район:

- 1 февраля с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: улицы 70 лет Октября, Ленина (дома 85-101), переулок Дорожный.

- 2 февраля с 14.00 до 16.00. Поселок Боровой: улица Вокзальная (дома 14, 18), здание АЗС.

- 3 февраля с 10.00 до 11.00 и 4 февраля с 15.00 до 16.00. Поселок Куусиниеми.

Кемский муниципальный район:

- С 31 января по 6 февраля с 9.00 до 18.00. Поселок Панозеро, деревня Панозеро. На время отключений потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции.

- 1 февраля с 9.30 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Юбилейная (дома 1, 5-33), переулок Юбилейный (дома 1-6).

- 3 февраля с 9.30 до 16.00. Город Кемь: улицы Энергетиков (дом 21), Гидростроителей (дом 1-А), вышка МТС.

Кондопожский муниципальный район:

- 31 января с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Советов (нечетная сторона).

- 31 января и 1 февраля с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Рябиновая.

- 1 февраля с 9.30 до 10.30. Город Кондопога: проспект Калинина (дома 17, 19).

- С 2 по 4 февраля с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Кондопожская (частично).

Костомукшский городской округ:

- 2 февраля с 10.00 до 16.00. Город Костомукша: улицы Строителей (частично), Моховая (частично), Ауринко (частично), Хвойная, Брусничная, Лесная, Зеленая.

Лоухский муниципальный район:

- С 31 января по 6 февраля с 1.00 до 6.00. Поселки Софпорог, Новый Софпорог.

- 31 января с 10.00 до 14.00. Поселок Чупа: улица Железнодорожная (дома 2, 3, 3-А, 6, 7, 11, 13, 16).

- 1 февраля с 11.00 до 12.00. Поселок Тэдино.

Медвежьегорский муниципальный район:

- с 31 января по 6 февраля с 9.00 до 17.00. Шлюзы №№ 8, 9 ББК.

- С 31 января по 2 февраля с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Свердлова, Сегежская, переулок Сегежский.

Муезерский муниципальный район:

- С 31 января по 4 февраля с 10.00 до 17.00. Поселок Муезерский: улица Молодежная, переулок Коммунистический.

- 3 февраля с 13.00 до 17.00. Поселок Суккозеро: здания средней школы и АЗС.

Олонецкий национальный район:

- С 31 января по 4 февраля с 9.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Садовая, Дружбы Народов.

- 31 января с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Красноармейская (дома 1-14), Свирских Дивизий (дома 9, 11, 12).

- 1 февраля с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Звездиной, Свободы, Чкалова, Егорова, Володарского (дома 14-А, 15, 15-А, 17, 19), переулки Чкалова и Егорова, светофоры.

Питкярантский муниципальный район:

- С 31 января по 4 февраля с 10.00 до 15.00. Деревня Хийденсельга: улицы Центральная (дома 6, 8, 10), Октябрьская (дома 1-6), Лесная (дом 2).

Прионежский муниципальный район:

- С 31 января по 3 февраля с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улицы Луговая, Мирная.

- С 31 января по 4 февраля с 10.00 до 15.00. Деревня Верховье: СНТ «Верховье-2».

- 31 января с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: переулки Набережный, Заречный.

- 1 февраля с 8.00 до 17.00. Станция Деревянка. Потребители будут получать электроэнергию по резервной схеме.

- 1 февраля с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: ДНТ «Сфера».

- 2 февраля с 10.00 до 17.00. Деревня Верховье: СНТ «Верховье-1», Дом Урхо, комплекс «Шуйская Чупа», здание водонасосной станции.

- 3 и 4 февраля с 10.00 до 16.00. Местечко Хутор: улица Садовая.

- 3 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Мелиоративный: улица Лесная, здание ООО «Ремтехника».

Пряжинский национальный район:

- 31 января с 9.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Пушкина, Первомайская, Новая, Набережная, Лесная, Луговая, Заречная Таежная, здание пожарной части № 67.

- 1 февраля с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улица Школьная.

- 4 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Хвойная, Комсомольская; поселок Вилла-Гора.

Сегежский муниципальный район:

- 31 января с 9.30 до 15.00. Окрестности г. Сегежа: СОТы «Рябина», «Яблоня», «Лесовик», «Ромашка», «Брусника», «Бытовик», «Ранта», «Колосок», вышка «Теле-2».

- 2 февраля с 10.00 до 13.00. Поселок Кочкома.

- 2 февраля с 12.00 до 16.00. Поселок Попов Порог: улицы Коммунистическая, Школьная, Пионерская, Кирова, Новая, здания средней школы и «Почты России».

- С 31 января по 6 февраля. Поселок Кяргозеро.