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Энергетики предупреждают: в связи с ремонтами электросетей в Карелии возможны отключения

Новости. Общество
11:55, 03 Июля 2023
фото: АО "ПСК"

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АО «Прионежская сетевая компания» в зоне своей ответственности продолжает неотложные ремонтные работы, направленные на повышение качества энергоснабжения потребителей.

Энергетики также ведут технологическое присоединение к сетям компании и расчистку трасс ЛЭП.

«Все эти работы невозможно провести без временных отключений электроэнергии», - отмечают в компании. – «Приносим извинения потребителям за доставленные неудобства».

Временные отключения с 3 по 9 июля возможны:

Калевальский национальный район:

- 3 июля с 10.00 до 11.30. Поселок Калевала (частично).

- 4 июля с 10.00 до 14.00. Деревня Юшкозеро: улица Добрыниной.

- 6 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Калевала: хутор Ухтинский.

Кемский муниципальный район:

- 3 июля с 9.00 до 11.00. Город Кемь: улица Ленина (дома 4-45), Слободская (дома 1, 3), Бланки (дом 2).

- 3 июля с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Кирпичная (дома 1-17). Подужемская (дома 28-41).

- 3 июля с 13.30 до 15.00. Город Кемь: улицы Старая Ташкатурка, Кедроручьевая.

- 3 июля с 15.00 до 16.30. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 2, 3, 3-А).

- 4 июля с 9.00 до 11.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Портовая, Поморская, Вокзальная, Набережная. Вышки «МТС», «Мегафон», здания подворья Соловецкого монастыря.

- 4 июля с 13.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Фрунзе (дома 1, 2, 4-А, 5, 10, 12), Береговая (дома 3, 6, 7, 9, 12, 4, 5). Здание гостиницы «Кузова».

- 4 июля с 13.30 до 15.00. Город Кемь: склад ООО «Меркурий».

- 5 июля с 9.00 до 10.30. Город Кемь: улица Гидростроителей (дом 24).

- 5 июля с 13.30 до 15.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 17, 18, 20).

- 5 июля с 13.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Свободы (дома 21-33), Дорожная.

- 6 июля с 9.00 до 10.30. Поселок Рабочеостровск: улицы Комсомольская (дома 15-33), Советская (дома 1-13), Пролетарская, 1-й Пятилетки.

- 6 июля с 13.30 до 14.30. Поселок Рабочеостровск: туркомплекс «Причал».

- 7 июля с 9.00 до 10.00. Город Кемь: улица Энергетиков (дом 25).

- 7 июля с 13.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Павлика Морозова, Советская, Красноармейская, Вицупа (дома 14 – 20-А), Морская (дом 15-А).

Кондопожский муниципальный район:

- 3 и 4 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Гирвас: улицы Советская, Пионерская, Школьная, Русова.

- с 3 по 9 июля с 10.00 до 16.00. Местечко Лучевое: возможны кратковременные отключения.

- 5 июля с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Кондопожская (дома 1-30).

- 6 июля с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская (дома 7-А, 5, 3, 1, 9), Пролетарская (дома 12, 14-Б), Максима Горького (дом 13-А).

Костомукшский городской округ:

- 3 июля с 14.00 до 17.00. Поселок Контокки.

- 4 июля с 10.00 до 15.00. Станция Кивиярви; СНТ «Шариярви».

Медвежьегорский муниципальный район:

- 3 июля с 9.00 до 17.00. Деревни Евгора, Сельги, п.Паданы, Терманы, Ахвенламби, Юккогуба, Сяргозеро, Шалговаара, Венгигора; поселки Шалговаара, Маслозеро, Сесьярви, Падун, Чебино, Паданы.

Олонецкий национальный район:

- 3 июля с 14.00 до 15.00, 5 июля с 15.00 до 16.00, 7 июля с 14.00 до 15.00. Поселок Видлица: улицы Новая, Школьная (дома 22, 24). Здание Дома-интерната.

- 4 июля с 10.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Карла Маркса (дома 13, 18-50), Полевая (дом 6), Красноармейская (дом 12), Урицкого (дома 6, 12, 13-А, 15-А, 26, 26-А, 30, 30-А, 32), Ленина (дома 15, 15-А, 16, 17, 18, 19, 21), Речная (дом 3). 

- 4 июля с 11.00 до 15.00. Поселок Видлица: улица Советская.

- 6 июля с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Володарского (дома 55, 56).

- 6 июля с 11.00 до 15.00. Поселок Видлица: улицы Новая, Десанта; поселок Устье Видлица.

- 6 июля с 13.30 до 15.30. Поселок Мегрега: улица Молодежная.

- 7 июля с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Сортавальская, Молодежная. Переулок Молодежный.

- 7 июля с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улицы Звездиной (дома 13-25), Володарского (дома 14, 16), Чкалова (дома 25-39). Переулки Чкалова, Егорова (дома 11-15).

Питкярантский муниципальный район:

- 3 июля с 10.00 до 14.00. Деревня Хемякоски.

- 6 и 7 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Харлу.

 Прионежский муниципальный район:

- 3 июля с 10.00 до 13.00. Деревня Шуйская Чупа: улицы Цветочная, Кончезерская, Прибрежная, Юшкозерская, Тупик.

- 3 июля с 13.00 до 16.00. Окрестности деревни Верховье: СНТ «Верховье-2».

- 4 июля с 10.00 до 15.00. Деревня Бесовец: 1-й километр.

- 4 июля с 10.00 до 16.00. Село Заозерье: улицы Центральная, Андреева, Лесная, Зеленая.

- С 3 по 7 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (частично), Советская (частично); поселок «Карельская деревня»; окрестности деревни Верховье: ДНТ «Фауна», СНТ «Верховье-2».

Петрозаводский городской округ:

- 4 июля с 10.00 до 15.00. Город Петрозаводск: улица Онежской флотилии (дом 1).

- 4 июля с 9.00 до 17.00. Город Петрозаводск: улицы Чапаева (дома 40-А, 42-А, 44, 50), Чкалова (дом 40).

Пряжинский национальный район:

- 3 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Чална: улицы Первомайская, Лесная, Гусева, Шоссейная (частично), Ленина.

- 3 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Рябиновая, Тенистая, Брусничная, Солнечная.

- 4 июля с 10.00 до 14.00. Деревня Виданы: улицы Гуркина, Крупской, Школьная, Совхозная, Красный бор.

- 4 июля с 13.00 до 16.00. Деревня Виданы: улицы Гуркина, Пушкина, Усадебная, Кузьминская, Зеленая, СНТ «Ветеран-1».

- 5 июля с 10.00 до 13.00. Поселок Чална: улицы Хвойная, Комсомольская, Дружинина, Новая.

- 5 июля с 10.00 до 15.00. Местечко Падозеро: 31-й километр.

- 5 июля с 13.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Железнодорожная, Лесная, Новая (частично), Школьная.

- 6 июля с 13.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Набережная.

- 7 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Кутижма.

 Сегежский муниципальный район:

- 3 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Кяргозеро.

- 4 июля с 9.00 до 16.00. Город Сегежа (частично); окрестности озера Волдозеро: СОТы.

- 4 июля с 10.00 до 14.00. Деревня Надвоицы: улицы Полевая, Новая, Набережная.

- 5 июля с 9.00 до 16.00. Город Сегежа (частично).

- 5 июля с 10.00 до 12.00. Поселок Черный Порог: улицы Советская, 1-го Мая, Набережная.

- 6 июля с 10.00 до 14.00. Поселок Пертозеро: улицы Строителей, Набережная.

- 7 июля с 10.00 до 14.00. Поселок Кочкома: улицы Центральная, Лесная.

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