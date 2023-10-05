Энергетики пришли на помощь детсаду на севере Карелии

Родители и сотрудники детского сада в Кеми поблагодарили за помощь специалистов АО «Прионежская сетевая компания».

Администрация детского сада № 4 «Теремок» в Кеми обратилась к руководству АО «ПСК», чтобы помочь восстановить освещение.



«Это было особенно актуально, поскольку световой день на севере Карелии становился все короче», — говорится в пресс-релизе Прионежской сетевой компании.



Энергетики помочь согласились, после чего в адрес компании поступило письмо от директора «Теремка» Светланы Желудковой.



«Администрация МДОУ «Кемский детский сад № 4, работники, родители наших воспитанников выражают вам искреннюю

признательность и благодарность за оказанную помощь. Работа выполнена качественно. Освещение территории достаточное для обеспечения безопасности и организации вечерних прогулок детей», - написала директор.