Энергетики приводят в порядок освещение на центральной улице Сегежи

Коммунальщики меняют изношенные электрические провода на улице Ленина в городе бумажников.

На этой неделе энергетики занимаются заменой изношенных электрических проводов в Сегеже. Об этом сообщили власти округа.



Работы проводят на улице Ленина в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».



Ремонт обещают завершить в максимально короткие сроки.



