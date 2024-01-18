Энергетики приводят в порядок освещение на центральной улице Сегежи

Коммунальщики меняют изношенные электрические провода на улице Ленина в городе бумажников.
На этой неделе энергетики занимаются заменой изношенных электрических проводов в Сегеже. Об этом сообщили власти округа.
Работы проводят на улице Ленина в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Ремонт обещают завершить в максимально короткие сроки.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание