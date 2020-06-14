Энергетики продолжают неотложные ремонты в электрических сетях Карелии 

С 15 по 19 июня АО "Прионежская сетевая компания" проведет работы на энергообъектах, в связи с чем возможны кратковременные отключения потребителей.

"Мы просим жителей Карелии отнестись с пониманием к временным неудобствам. Ремонтные работы позволят повысить надежность энергоснабжения населенных пунктов в районах республики и качественно подготовиться к прохождению предстоящего осенне-зимнего сезона", - обращаются в АО "ПСК" к потребителям.

С 15 до 19 июня отключения возможны:

Калевальский национальный район:

- 15 июня с 13.00 до 16.00. Поселок Калевала: улица Ленина (дома 85, 85-А, 87, 89, 89-А, 91, 91-А, 93, 95, 97, 99, 101), переулки Дорожный, 70 лет Октября, хутор Ухтинский.

- 15 - 16 июня с 22.00 до 2.00. Поселок Калевала: улицы Гагарина, Северная, Каменистая, Студенческая, Родниковая, Полевая (дома 1, 3, 5), Красноармейская (дома 12, 14, 16, 24, 21), переулок Сампо (дома 14, 16). Здания АО "ПСК", ООО "Автодороги-Питкяранта".

- 16 июня с 14.00 до 16.00. Поселок Куусиниеми: улицы Центральная, Советская, Набережная.

- 16 – 17 июня с 22.00 до 2.00. Поселок Калевала: улица Советская (дома 24, 24-А, 26, 26-Б, 28, 30, 32, 34), здания гостиницы "Вэлт", школы, котельная.

- С 16 по 18 июня с 13.00 до 16.00. Деревня Юшкозеро: улицы Советская (дома 23 – 59), Набережная (дома 32 – 40).

- 17 июня с 9.00 до 12.00. Поселок Калевала: насосная станция; поселок Куусиниеми: пилорама "Сегежа групп".

Кемский муниципальный район:

- 15 июня с 9.00 до 17.00. Город Кемь: Шоссе 1 Мая (дома 46-62, 101, 103, 105, 107, 109, 115); поселок Бабгуба: улицы Сенная, Набережная.

- 16 июня с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улица Загородная (дом 2); поселок Рабочий Остров: улица Пролетарская (дом 2), Заводская (дом 2).

- 16 июня с 13.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Минина дом 14), Бланки (дом 12), Ленина дома 45-83, 85, 87, 89, 91), Некрасова (дома 1-40), здания прокуратуры, школы №1, суда, магазина "Стройка-Кемь".

- 16 и 18 июня с 10.00 до 17.00. Поселок Сокол: воинская часть, рыбзавод, аэродром, локатор; поселок Панозеро: котельная, водозабор, здание школы; деревня Панозеро.

- 17 июня с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Каменева (дома 12-18), Пудожемская, Поморская, переулок Совхозный (дома 15-18), котельная № 2, Авиапредприятие, ветлечебница; поселок Рабочеостровск: улицы Юбилейная (частично), Октябрьская, Заводская, Железнодорожная, Пионерская, Северная, Комсомольская, Октябрьская, Хлораторная, Молодежная, (здание "Почты России"), переулок Юбилейный; поселок Кривой Порог: улица Индустриальная: здания почты, школы, фильтровальный водозабор, аппаратура цифрового телевидения.

- 18 и 19 июня с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Машинистов (дома 6 – 57); поселок Вочаж: АЗС "20-й километр".

Кондопожский муниципальный район:

- 15 июня с 8.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Пролетарская (дома 6, 8, 9, 13, 17, 17-А), бульвар Юности (7-А), Октябрьское шоссе (дом 97).

- 16 июня с 8.00 до 16.00. Город Кондопога: улицы Советов (дома 117 – 184), Пролетарская (дома 6, 8, 10, 18, 28); деревня Сюрьга.

- 17 июня с 8.00 до 16.00. Город Кондопога: улицы Пролетарская (дома 23, 30, 32, 29, 36), Советов (дом 17), СОТы "Заря", "Надежда".

- 18 июня с 8.00 до 16.00. Город Кондопога: улицы Пролетарская (дома 37,38, 40, 43).

- 19 июня с 8.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Пролетарская (дома 3, 9, 15, 17); поселок Гирвас: улица Советская (дом 23).

Костомукшский муниципальный округ:

- 16 июня с 9.00 до 16.30. Город Костомукша: улицы Интернациональная (дома 7, 9), городской водозабор.

- 17 июня с 9.00 до 16.30. Город Костомукша: улицы Ленина (дома 6,8), Возрождения, Снежная (обе частично), ЖК "Парковый родник".

- 18 июня с 9.30 до 16.00. Город Костомукша: улицы Ленина, Калевала (обе частично), СНТ "Родник", "Шанриярви", "Радуга", "Ниемиярви", "Норд".

Лоухский муниципальный район:

- 17 июня с 10.00 до 12.00. Поселок Лоухи: улицы Совхозная и Набережная.

- 19 июня с 12.00 до 15.00. Поселок Кестеньга.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 15 июня с 16.00 до 17.00. Деревня Сигово, СНТ "Лесовик", "Автомобилист", "Здоровье", "Локомотив", "Энтузиаст".

- С 15 по 16 июня с 9.00 до 16.00. Деревни Сельги, Погост, Гумарино.

- 15 и 16 июня с 9.30 до 13.00. Деревни Морская Масельга, Хижозеро; ББК: шлюзы 3-9.

- С 15 по 21 июня с 8.00 до 9.00 и с 16.00 до 17.00. Поселки Возрицы, Волозеро, Тихвин Бор.

- С 16 по 18 июня с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улица Верхняя (дома 32, 32-А, 34, 36, 38).

- 18 июня с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Западная, Верхняя, Нижняя, Северная (все частично).

Муезерский муниципальный район:

- 15 июня с 15.00 до 17.00. Поселок Тикша: улицы Набережная, Речная.

- С 15 по 19 июня с 10.00 до 17.00. Деревня Кимасозеро.

- С 15 по 21 июня с 8.00 до 21.00. Поселки Ондозеро, Тикша.

- 18 июня с 14.00 до 18.00. Поселок Волома (частично).

- 19 июня с 15.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улицы Школьная, Антикайнена, переулок Школьный.

Питкярантский муниципальный район:

- 15 июня с 9.00 до 15.00. Город Питкяранта: (МДК); поселок Харлу: улицы Главное Шоссе (дома 39-А, 46, 48), Восточная, Горный Хутор (котельная, РТПЦ).

- 16 июня с 9.00 до 12.00. Город Питкяранта: улица Ленина (дом 65-Б).

- 17 июня с 9.00 до 13.00. Город Питкяранта: улицы Береговая, Ручейная; поселок Ляскеля: улицы Спортивная, Зеленая, Лесная, Октябрьская.

- 18 июня с 10.00 до 13.00. Город Питкяранта: улица Парковая (дома 11-16); деревня Хийденсельга: улицы Садовая, Заречная, Дружбы народов.

- 19 июня с 9.00 до 13.00. Город Питкяранта (котельная), Поселок Хийденсельга: улицы Центральная, Лесная, Октябрьская, Лесопильщиков, Центральная, Ладожская, Первомайская, переулки Новый, Набережный, Речной, Клубный, здания пожарной части, школы.

Петрозаводский городской округ:

- 15 июня с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: улица Варкауса (ТСЖ "Онежские берега").

- 16 июня с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: улица Красная (дом 49).

- С 17 по 18 июня с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: улица Варламова (дома 29, 31, 33, 35, 37, 39).

- 18 и 19 июня с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: улицы Кирова (дома 23, 25), Еремеева (40, 42, 44), Малая Слободская (дома 39, 41).

Прионежский муниципальный район:

- 15, 16, 18 июня с 9.00 до 16.30. Деревня Бесовец: улицы Солнечная, Луговая; деревня Верховье (частично); станция Шуйская: мост через реку Шуя, местечко "Карельская деревня".

- 15 и 16 июня с 11.00 до 15.00. Село Деревянное: улицы Молодежная, Березовая, Новоселов, Лесная.

- 16 и 17 июня с 9.00 до 16.30. Деревня Виданы: улицы Совхозная, Школьная, Красный Бор, Крупской, Антушевская, Гуркина.

Сегежский муниципальный район:

- 15 июня с 8.00 до 15.30. Город Сегежа (частично); поселок Табой Порог.

- С 15 по 21 июня с 8.00 до 21.00. Поселки Пертозеро, Черный Порог, Олений, Вача.

- 16 июня с 10.00 до 12.00. Город Сегежа (частично).

Сортавальский муниципальный район:

- 15 июня с 9.30 до 17.00. Поселок Нуккуталахти.

- 16 июня с 10.00 до 17.00. Поселок Вяртсиля (частично).

- 18 июня с 8.00 до 17.00. Город Сортавала: улица Фабричная (частично), поселок участка № 1 совхоза "Сортавальский".

Лахденпохский муниципальный район:

- 16 и 17 июня с 9.00 до 13.00. Город Лахденпохья: улицы Северная Советская.

- 18 и 19 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Сорола (частично).

Олонецкий национальный район:

- 16 июня с 9.00 до 16.00. Город Олонец: Улицы Октябрьская, Пролетарская, Титова, Буденного, Карла Либкнехта, переулок Железнодорожный (все частично).

- 17 июня с 9.00 до 17.00. Город Олонец (частично).