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Энергетики продолжают плановые ремонтные работы в электрических сетях

Новости. Общество
11:32, 20 Марта 2023
фото: АО «ПСК»

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Энергетики предупреждают, что, в связи с этим, возможны временные отключения потребителей и просят отнестись к этому с пониманием.

В зоне ответственности Прионежской сетевой компании проходят мероприятия по увеличению надежности энергоснабжения потребителей.

Временные отключения с 20 по 26 марта возможны:

Калевальский национальный район:

— С 21 по 23 марта с 10.00 до 14.00. Поселок Боровой: улица Вокзальная (дома 2, 4).

— 21 марта с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улица Советская (дома 24, 26, 28).

Кемский муниципальный район:

— 22 марта с 9.00 до 17.00. Город Кемь, поселок Вочаж: очистные сооружения.

Кондопожский муниципальный район:

— 20 марта с 9.00 до 11.00. Город Кондопога: улица Летняя.

— 20 марта с 10.00 до 13.00. Поселки Кяппесельга, Пролетарка; деревни Кяппесельга, Уница, Шайдома.

— С 20 по 23 марта с 9.00 до 17.00. Деревня Шайдома.

— С 21 по 23 марта с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская (дома 31-36), Коммунальная (дома 9-24), Заводская (дома 3-5).

Лоухский муниципальный район:

— 21 марта с 9.00 до 20.00. Поселок Амбарный: улицы Ленина, Лесная, Школьная (частично). Здания пожарной части, ФАПа, РТПЦ, средней школы, теплопункта, поселковой администрации.

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 20 по 26 марта с 9.00 до 17.00. Деревня Венгигора.

— 20 и 21 марта с 9.00 до 17.00. Поселок Повенец: улицы Петрозаводская, Ленина, Копейкина, Титова, Новая, Зеленая, Водников, Онежская набережная, Бульварная, Октябрьская. Заречная. Переулок Зеленый. Здания церкви, шлюзов 1,2.

Муезерский муниципальный район:

— 23 марта с 8.00 до 9.00. Поселки Муезерский, Волома.

Олонецкий национальный район:

— 20 марта с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Звездиной (дома 13-25), Володарского (дома 14-А, 16), Чкалова (дома 25-39). Переулок Егорова (дома 11-15).

— 20 марта с 13.30 до 15.30. Деревня Верховье: улица Новая.

— 21 марта с 14.00 до 15.30. Город Олонец: улицы Ленина (дома 1-6), Свирских Дивизий (дома 2, 2-А), Урицкого (дома 5, 9, 9-А, 11, 13, 15). Здания Центра занятости, д/с «Звёздочка», бистро «Ежка», Дома культуры, КНС.

— 22 марта с 13.00 до 14.00. Поселок Видлица: улица Школьная (дом 22).

— 22 марта с 14.00 до 16.00. Поселок Видлица: улица Школьная (дом 24). Здания дома-интерната, БМК, пожарной части.

— 23 марта с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Володарского (дома 55, 56).

— 23 марта с 13.30 до 15.30. Город Олонец: улицы Комсомольская (дома 2, 9, 11), Набережная (дома 1-А, 1-Б). Здание Смоленского собора.

— 24 марта с 9.00 до 12.00 и с 13.30 до 16.30. Поселок Ильинский: улицы Ганичева, Крайняя.

Прионежский муниципальный район:

— 20 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Некрасова, Станционная, Ладвинская; село Деревянное: улица Пионерская (частично). Здания котельной, пожарной части, амбулатории, радиоцентра.

— С 20 по 26 марта с 10.00 до 16.00. Деревня Орзега.

— 21 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Железнодорожная, Приозерная, Переселенческая, Новая, Белорусская. Здания РАЙПО, поселковой администрации.

— 21 марта с 13.00 до 16.00. Село Заозерье: улица Осенняя.

— 22 марта с 00.00 до 6.00. Село Деревянное; поселок Деревянка; станция Деревянка; окрестности станции Орзега: СНТ «Березка 3,» «Сампо», «Эфир», «Здоровье», «Рубин», «Гея», «Светлячок», «Медик», «Ручеек», «Березка 2,» «Виктория», «Елочка», «Ветерок», «Светофор», «Озерки», «Строитель», «Мелодия»; местечко Елчезеро.

— 22 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: Кировская, Лесная, Школьная, Молодежная, Гористая, Строителей, Диспетчерская, Советская, Болотная; село Деревянное: улицы Совхозная, Ветеранов.

— 23 марта с 14.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Набережная, Новоселов. Переулки Заречный, Набережный. Здания школы № 9, детского сада.

— 24 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Городская, Пролетарская (дома 1-5).

Пряжинский национальный район:

— 21 марта с 10.00 до 13.00. Поселок Чална: улица Набережная. Здание церкви.

— 22 марта с 10.00 до 15.00. Деревня Нижние Виданы: улица Новая.

Сегежский муниципальный район:

— С 20 по 26 марта с 9.00 до 17.00. Поселок Кяргозеро; окрестности поселка Лососий Порог: СОТы «Смородина», «Радуга», СНТ «Светлый».

— С 20 по 23 марта с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Попов Порог.

— С 20 по 23 марта с 9.00 до 17.00. Поселок Табой Порог.

Сортавальский муниципальный район:

— С 20 по 22 марта с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: улицы Холмистая, Плодопитомник (обе частично).

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