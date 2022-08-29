Энергетики продолжают ремонты по увеличению надежности работы ЛЭП и подстанций 

С 12 по 18 сентября АО «Прионежская сетевая компания» проведет ремонтные работы на энергообъектах в зоне своей ответственности

В эти дни возможны временные отключения потребителей:

Лоухский муниципальный район:

— 12 и 13 сентября с 11.00 до 15.00. Поселок Энгозеро: улица Советская. Здания поселковой администрации и магазина.

— С 12 по 18 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Тунгозеро (на время отключения потребители будут запитаны от передвижной дизельэлектростанции).

— 14 сентября с 11.00 до 17.00. Поселки Чупа; Малиновая Варакка: улица Разведки.

— С 14 по 16 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Сосновый: улица Набережная.

Калевальский национальный район:

— 13 сентября с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улицы Марии Михеевой, Вяйнемейнена (обе частично).

— 14 сентября с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: здание дренажной насосной станции.

— 16 сентября с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: хутор Ухтинский.

Кемский муниципальный район:

— 12 сентября с 9.00 до 13.00. Город Кемь: улицы Слободская (дома 3-89), Загородная, Беломорская, Поморская, Ленина (дома 42-83). Переулок Рыбацкий; поселок Латушка: улицы Свободы, Кирпичная, Труда.

— С 12 по 15 сентября с 11.00 до 18.00. Поселок Панозеро.

— 13 сентября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Мосорина (дома 2, 6), Каменева (частично). Переулок Совхозный.

— 14 сентября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: Вей-Луда.

— 14 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: Шоссе 1-го Мая (дома 18-20, 26-46, 35-96). Переулок Дорожный (дома 1, 3, 7, 9).

— 16 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Панозеро: улица Набережная.

— 16 сентября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Лесная, Мосорина (дома 3, 5), Пролетарский проспект (дома 37, 37-А, 39, 41, 43, 45, 47).

Медвежьегорский муниципальный район:

— 12 сентября с 10.00 до 14.00. Деревня Падун.

Муезерский муниципальный район:

— 12 и 13 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Ледомозеро: улицы Молодежная, Гористая, Антакайнена.

— 12 и 13 сентября с 10.00 до 17.00. Поселок Тикша: улицы Советская, Школьная, Первомайская, Комсомольская, Октябрьская, Речная.

— С 12 по 16 сентября с 15.00 до 18.00. Поселок Суккозеро.

Олонецкий муниципальный район:

— 15 сентября с 14.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта, Красноармейская (дома 15-38), Свободы (дома 1-15), Ленина (дома 1-6), Карла Маркса (дома 1-10), Свирских Дивизий (дома 1-6), Урицкого (дома 5, 9, 9-А, 11, 13, 15, 25), Пушкина, Розы Люксембург, Привокзальная, Октябрьская (дома 1-3), Пролетарская, Титова, Майская, Коммунальная, Луначарского (дома 17, 19, 26, 28), Железнодорожная, Студитова, Речная, Сказочный Тупик, Садовая, Партизанская. Переулки Партизанский, Больничный, Красногвардейский. Деревня Верховье: улицы Новая, Олонецкая, Луговая.

— 16 сентября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: комплекс очистных сооружений; деревня Тукса: улица Центральная (дома 107-А — 129).

— 16 сентября с 13.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Строительная, Ленина (дома 15-55), Петроградских Курсантов, Урицкого (дома 2-А, 4, 4-А, 6, 12, 13-А, 15-А, 26, 30, 30-А), Ладожская, Егорова, Полевая, Звездиной, Инженерная, Свободы (дома 16-45), Володарского, Мичурина, Красноармейская, Чкалова, Никитская, Свирских Дивизий (дома 7-41), Заводская, Полевая, Цветочная, Брендоева, Карла Маркса (дома 13-50), Совхозная (дома 1, 3, 5), Октябрьская (дома 13-35, кроме 24-26), Интернациональная (дома 1-8), Будённого (дома 56-70). Деревня Судалица (дома 1, 3, 5).

Сегежский муниципальный район:

— С 12 по 14 сентября с 9.00 до 15.00. Поселок Надвоицы: улицы Лесная, Южная, Скалистая, Каменистая, Карельская, Зеленая, Водников, Набережная, Новая, Подхозная, Старая деревня, Новая Деревня.

— 13 сентября с 9.00 до 11.00. Город Сегежа: улица Гористая (дома 3-45).

— 14 сентября с 9.00 до 12.00. Поселок Надвоицы: улица Железнодорожная.

— 14 и 15 сентября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Озерная.

— 14 и 15 сентября с 13.00 до 15.00. Поселок Надвоицы: улица Спиридонова (дома 1-25).

— 15 сентября с 9.00 до 10.00. Город Сегежа: Бульвар Советов (дом 1-А).

Сортавальский муниципальный район:

— 12 и 13 сентября с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: Совхозное шоссе.

— 15 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Вяртсиля: базы отдыха «Гардарика», «Арсенал», «Янисярви».

— 15 сентября с 13.00 до 17.00 и 16 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Вяртсиля: улицы Строителей, Красноармейская, Полевая, Луговая.