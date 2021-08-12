Энергетики прокомментировали ситуацию с отключениями электричества в Соломенном

Электрические сети этого района до моста обслуживает АО «ОРЭС-Петрозаводск» — предприятие, которое эксплуатирует в Петрозаводске около 700 трансформаторных подстанций и более 1500 км кабельно-воздушных линий.

В СМИ на прошедшей неделе появилась информация о произошедших случаях отключения электрической энергии в микрорайоне Соломенное.

Основная проблема в этом году возникала на кабельно-воздушной линии фидера 8 ПС-51 (35кВ), при отключении которого без электроэнергии в основном оставались потребители с улиц Логмозерская и Борнаволокская, а также Логмозерская набережная и ряда прилегающих проулков и переулков. Остальная часть Соломенного, запитанная с подстанций по другим фидерам центра питания ПС-51, под отключения не попадала.

Подробнее о ситуации с электросетями в Соломенном.