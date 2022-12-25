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Энергетики проведут плановые ремонтные работы на энергообъектах до 30 декабря

Новости. Общество
10:28, 26 Декабря 2022
фото: © АО «ПСК»

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В АО «Прионежская сетевая компания» сообщают, что на время новогодних и рождественских каникул с 31 декабря по 8 января ремонты по модернизации ЛЭП и подстанций и технологическому присоединению к электрическим сетям производиться не будут.

На время праздников в Прионежкой сетевой компании введен режим повышенной готовности. Во всех электросетевых участках будут круглосуточно дежурить оперативно-выездные бригады для устранения возможных ЧП на энергообъектах, связанных с непогодой.

С 26 по 30 декабря временные отключения потребителей возможны:

Калевальский национальный район:

— 26 декабря с 10.00 до 13.00. Поселок Куусиниеми.

— 27 декабря с 14.00 до 15.00. Поселок Новое Юшкозеро; деревня Юшкозеро.

Кемский муниципальный район:

— 26 декабря с 9.00 до 13.00. Город Кемь: улица Фрунзе (дома 2, 5).

— 27 декабря с 9.00 до 12.00. Поселок Кривой Порог.

— 27 декабря с 13.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улица Лесная (дома 7, 29).

Костомукшский городской округ:

— 26 декабря с 11.00 до 13.00. Город Костомукша: здание РТРС.

— 27 декабря с 11.00 до 13.00. Город Костомукша: улицы Строителей, Геологов, Молодежная (частный сектор).

Лоухский муниципальный район:

— 26 декабря с 10.30 до 16.00. Поселок Амбарный.

— 28 декабря с 13.00 до 15.00. Поселок Кестеньга.

Медвежьегорский муниципальный район:

— 26 декабря с 10.00 до 11.00. Город Медвежьегорск: улица Кольцевая.

— 27 декабря с 10.00 до 17.00. Поселки Паданы, Маслозеро, Ахвенламби, Шалговаара; деревни Сяргозеро, Юккогуба, Сондалы, Шалговаара, Сеесъярви, Чёбино, Евгора, Сельги, Погост, Венгигора.

Муезерский муниципальный район:

— 26 декабря с 9.00 до 10.00. Поселок Муезерский: улица Гагарина.

Сегежский муниципальный район:

— 26 декабря с 9.30 до 12.00. Город Сегежа: улицы Бумажников (дом 1-А), Первомайская (дома 26-51), Гористая (дома 40-46), Приозерная, Октябрьская.

— 26 декабря с 9.30 до 15.00. Город Сегежа: улицы Первомайская (дома 48-87), Приозерная. Переулок Первомайский.

— 26 декабря с 13.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Антикайнена (дом 4).

— 27 декабря с 11.00 до 14.00. Поселок Идель: улицы Школьная, Советская, Заречка.

— 28 декабря с 13.00 до 15.00 и 30 декабря с 10.00 до 12.00. Деревня Вожмогора.

Олонецкий национальный район:

— 26 декабря с 14.00 до 14.20. Поселок Видлица: улицы Новая, Школьная (дома 22, 24). Здание дома-интерната.

— 28 декабря с 14.00 до 15.00. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта (дома 36-82), Полевая (дом 17-А). Переулки Кирпичный (дома 1-6), Красногвардейский (дома 6, 8), Сказочный тупик, Больничный. Здание Молочного комбината.

Прионежский муниципальный район:

— 26 декабря с 10.00 до 14.00. Станция Шуйская: улицы Привокзальная, Молодежная.

— 26 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: СНТ «Раздолье»; поселок Ладва: улицы Новоселов, Парковая, Молодежная, Ягручейная, Советская (дома 95-А, 95-Б).

— 26 декабря с 14.00 до 16.00. Станция Шуйская: улицы Привокзальная, Кондопожское шоссе, Петровское шоссе, Сосновая.

— 26 и 28 декабря с 00.00 до 02.00. Село Деревянное (частично); поселок Деревянка; окрестности станции Орзега: СНТ «Березка 3», «Сампо», «Эфир», «Здоровье», «Рубин», «Гея», «Светлячок», «Медик», 

«Ручеек», «Березка 2», «Виктория», «Елочка», «Ветерок», «Светофор», «Озерки», «Строитель», «Мелодия»; местечко Елчезеро;                                                       станция Деревянка.

—  С 26 по 30 декабря с 9.00 до 17.00.  Местечки Намоево, Сургуба, Ринда, Порожки.    

— 27 декабря с 10.00 до 16.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Ручеек», «Медик», «Гея», «Светлячок», «Рубин», «Эфир», «Здоровье», «Сампо», «Скороход», «Березка-3».

— 28 декабря с 10.00 до 14.00. Станция Деревянка: СНТ «Ручеек».

— 28 и 29 декабря с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: СНТ «Сургубское», «Подсолнух».

Пряжинский национальный район:

— 26 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: улица Зеленая.

— С 26 по 30 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Дружинина, Березовая, Сущевича, Новая, Северная, Цветочная, Кленовая, Светлая, Хвойная, Комсомольская, Школьная, Железнодорожная, Лесная, Комсомольская; местечко Падозеро (28, 33 км).

Петрозаводский городской округ:

— 26 декабря с 9.00 до 14.00. Город Петрозаводск: улицы Птицефабрика, Уваровская, Долгая, Старосельский проезд, Рядовой проезд. Переулок Квартальный. Здания средней школы № 19, детского сада № 25 «Золотой петушок».

— 27 декабря с 10.00 до 14.00. Поселок Тепличный: улицы Тепличная, Парниковая, Огородная, Урожайная.

Сортавальский муниципальный район:

— 26 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Хелюля: улица Юбилейная.

Лахденпохский муниципальный район:

— 28 и 29 декабря с 10.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улицы Ленинградское шоссе, Бусалова; железнодорожная станция Яккима.

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