Реклама
Прислать новость
Подозрительный мужчина, на которого уже пожаловались в полицию, вновь замечен у детской площадки в Петрозаводске 6
20.06.2021 14:43
В Петрозаводске умерла выдающийся филолог, известный преподаватель, потомок Пушкина Лидия Владимировна Савельева
20.06.2021 12:48
На пляже в Петрозаводске, где утонули трое подростков, пропал мужчина 1
Сегодня 07:00

Энергетики проведут ремонт основного оборудования Петрозаводской ТЭЦ и заменят участок теплотрассы

Новости. Общество
10:10, 21 Июня 2021

С 24 июня по 8 июля 2021 года в соответствии с утвержденным администрацией города графиком испытаний тепловых сетей будет проведен ремонт дымовой трубы Петрозаводской ТЭЦ, двух градирен, ремонты основного и вспомогательного оборудования, гидравлические испытания тепловых сетей.

В этот период горячее водоснабжение будет приостановлено в нескольких районах Петрозаводска — Центр, Привокзальный, Сулажгора, Октябрьский, Первомайский, Голиковка, Зарека, Кукковка, Древлянка, Радиозавод, Перевалка, Рыбка, Пятый поселок.

Работы необходимы для подготовки объектов городской системы теплоснабжения к новому отопительному сезону.

Справка

При отключении горячей воды соблюдается установленный нормативами период в 14 дней — это минимальный срок, за который энергетики успевают качественно подготовить сети к снабжению города в зимний отопительный период.

Петрозаводская ТЭЦ обеспечивает более 85% жителей и предприятий города горячей водой и теплом, а также поставляет электроэнергию в единую сеть Северо-Запада.

Установленная электрическая мощность станции 280,0 МВт, а по теплу — 689,0 Гкал/ч. В год теплоэлектроцентраль вырабатывает 1086,04 млн кВтч электроэнергии, отпускает 1 592,63 тыс. Гкал тепловой энергии.

Петрозаводская ТЭЦ входит состав филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2021, 07:00
Стало известно, сколько человек в Карелии заболели COVID-19 после вакцинации
16.06.2021, 12:18
Организациям Карелии предписано отделить работников без иммунитета к коронавирусу
14.06.2021, 18:10
Возбуждено уголовное дело против чиновников мэрии Петрозаводска из-за утонувших подростков
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
15.06.2021, 18:29
«Это не дискриминация»: учреждениям и организациям в Карелии будут выдавать паспорта коллективного иммунитета
15.06.2021, 06:40
Пока следствие в Петрозаводске ищет виновных в гибели подростков, в том же месте снова купаются (ФОТО, ВИДЕО)

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»