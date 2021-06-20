Энергетики проведут ремонт основного оборудования Петрозаводской ТЭЦ и заменят участок теплотрассы

С 24 июня по 8 июля 2021 года в соответствии с утвержденным администрацией города графиком испытаний тепловых сетей будет проведен ремонт дымовой трубы Петрозаводской ТЭЦ, двух градирен, ремонты основного и вспомогательного оборудования, гидравлические испытания тепловых сетей.

В этот период горячее водоснабжение будет приостановлено в нескольких районах Петрозаводска — Центр, Привокзальный, Сулажгора, Октябрьский, Первомайский, Голиковка, Зарека, Кукковка, Древлянка, Радиозавод, Перевалка, Рыбка, Пятый поселок.

Работы необходимы для подготовки объектов городской системы теплоснабжения к новому отопительному сезону.

Справка

При отключении горячей воды соблюдается установленный нормативами период в 14 дней — это минимальный срок, за который энергетики успевают качественно подготовить сети к снабжению города в зимний отопительный период.

Петрозаводская ТЭЦ обеспечивает более 85% жителей и предприятий города горячей водой и теплом, а также поставляет электроэнергию в единую сеть Северо-Запада.

Установленная электрическая мощность станции 280,0 МВт, а по теплу — 689,0 Гкал/ч. В год теплоэлектроцентраль вырабатывает 1086,04 млн кВтч электроэнергии, отпускает 1 592,63 тыс. Гкал тепловой энергии.

Петрозаводская ТЭЦ входит состав филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1».